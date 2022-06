Unha Pintada cancela shows na Bahia por conta de problema de saúde do vocalista

A banda Unha Pintada cancelou os shows que faria no interior da Bahia neste sábado (25) e no domingo (26) por conta de um problema de saúde do cantor Aldiran Unha Pintada.

Um comunicado foi divulgado pelo grupo informando que não vai cumprir a agenda em Nouva Soure, que teria show hoje, e em Catu e Conceição do Jacuípe, que receberiam a banda amanhã.

A banda não infrmou qual o problema de saúde de Aldiran, mas informou que ele passou por uma avaliação médica e vai retornar com a agenda assim que receber liberação.

Mais cedo, o cantor Wesley Safadão também cancelou apresentações que faria na Bahia nesse período junino por conta de um problema na coluna.