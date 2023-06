Unidade do Outback Steakhouse será lançada no fim do mês em Salvador

O Outback Steakhouse vai inaugurar uma nova loja em Salvador no final deste mês. A data não foi revelada, mas a abertura do novo restaurante será no piso térreo do Salvador Shopping, localizado na Avenida Tancredo Neves, Caminho das Árvores.

Esta será a quarta unidade da marca de temática australiana no estado da Bahia, que já tem duas unidades em Salvador e uma em Lauro de Freitas, no Parque Shopping Bahia.

A abertura do restaurante vai contar uma estrutura física de mais de 500m² e integra o calendário de novidades da marca para 2023, que neste ano já abriu novas unidades no Rio de Janeiro e no Maranhão.

Em maio, a marca divulgou 60 vagas para a unidade. As vagas, em regime CLT, foram para atendente de bar e restaurante, recepcionista e auxiliar de limpeza, delivery e cozinha.