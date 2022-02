Vacinação contra a Influenza é retomada nesta segunda-feira (21)

A prefeitura de Salvador retoma a vacinação contra a gripe nesta segunda-feira (21), das 8h às 16h, em 26 postos situados em diversos pontos da cidade. A ação é voltada exclusivamente para crianças de seis meses a 4 anos e pessoas de 12 anos ou mais que não se vacinaram contra a Influenza em 2021.

A infectologista da SMS, Adielma Nizarala, explica que não há indicação de revacinação com o mesmo tipo de vacina contra a gripe. “A vacina contra Influenza que está em uso ainda é a mesma que foi aplicada na campanha de 2021. A partir de março, uma nova versão deverá começar a ser aplicada na campanha 2022. Sendo assim, quem tomou a vacina ano passado não precisa e não deve tomar novamente agora”, disse.

A médica destaca a importância de o público-alvo que ainda não recebeu o imunizante procurar os pontos de vacinação espalhados pela cidade. “As pessoas que, por qualquer motivação, principalmente aquelas que fazem parte de grupos prioritários para a campanha de vacina contra influenza, não procuraram as unidades de vacinação, devem fazê-lo o mais rápido possível para garantir sua imunização”, afirmou Adielma.

Ao receber a vacina no Multicentro Carlos Gomes, a recepcionista Tânia Menezes Silva, de 43 anos, falou sobre a importância da ação para evitar novos surtos. "A correria do dia a dia impossibilitou que eu tomasse a vacina ano passado. Mas, graças a Deus, hoje pude receber o imunizante, que vai evitar que eu fique gripada e que contamine outras pessoas. Sei da importância deste gesto e entendo que temos que priorizar nossa saúde, por isso indico que as pessoas se vacinem, para evitar sobrecarregar os postos de atendimento".

Após contrair o vírus da Influenza, a confeiteira Jéssica da Cruz, 27 anos, destacou a importância da vacinação. "Infelizmente, ano passado contraí o vírus da gripe e fiquei de cama. Me arrependo profundamente de não ter tomado a vacina antes, pois, se tivesse me imunizado, não teria sofrido tanto com o vírus. Os sintomas dolorosos me fizeram ver a importância de tomar a dose, por isso agora vim e me comprometo a não perder mais campanhas de vacinação. Tive que aprender com a dor, só quem já passou sabe o quanto é ruim”.

Locais de vacinação: