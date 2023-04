Vacinação contra covid-19 será suspensa no feriado

Estará suspensa nesta segunda-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, a aplicação das vacinas contra a covid-19 e a influenza. O mesmo vale para as vacinas de rotinas ofertadas nos postos de saúde.

Todos os serviços serão normalizados apenas a partir da terça-feira (2), quando todo o público acima de 18 anos poderá ser imunizado com a vacina bivalente, desde que esteja dentro do prazo previsto.

Apesar da suspensão da vacinação, os postos seguirão funcionando normalmente com os serviços de urgência e emergência. O mesmo vale para as imunizações de urgência contra raiva e tétano, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA).