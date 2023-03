Vai voltar? Barcelona admite conversas por retorno de Messi

Messi brilhou nos dois amistosos da seleção da Argentina em solo nacional comemorativos ao tricampeonato mundial e voltou aos treinos nesta sexta-feira (31), no Paris Saint-Germain. Mas o astro foi assunto na Espanha, onde o vice-presidente do Barcelona, Rafa Yuste, admitiu que o clube está em contato para tentar repatriá-lo.

O técnico Xavi também mostrou empolgação com a possibilidade de trabalhar novamente com o amigo e sugeriu uma "última dança".

O argentino está com 35 anos e tem contrato só até o fim da temporada, em maio, com o PSG. Vaiado recentemente pela torcida após queda do time nas oitavas da Liga dos Campeões, o jogador ficou bastante chateado, o que abalou as adiantadas negociações por uma renovação.

Messi tem casa em Barcelona e já disse diversas vezes que é no país onde viverá com a família após a aposentadoria dos gramados Mesmo brigado com o presidente Joan Laporta, pode ser convencido a "voltar para casa" antes do previsto.

Seu pai e representante, Jorge Messi, já foi flagrado recentemente na Espanha e, nesta sexta-feira (31), o clube falou abertamente que já vem conversando com o staff do camisa 10 e ídolo catalão.

"Estamos em contato com os representantes de Leo Messi e esperamos encontrar as condições adequadas para ele regressar e continuar sua história (no Barcelona)", afirmou Rafa Yuste na apresentação do Barça Academy World Cup. "Leo ama o Barça e a cidade e sabe o quanto o apreciamos. Adoraria que ele voltasse", disse.

Amigo pessoal de Messi, com o qual conquistou grandes títulos no Barcelona, o técnico Xavi deu entrevista nesta sexta para falar do jogo com o Elche, mas não teve como se esquivar do assunto sobre a volta do ídolo e desta vez foi mais aberto.

Questionado se gostaria do retorno do camisa 10, foi enfático: "Claro, eu amo Messi, vi ele crescer. Todo mundo gostaria de ver uma última dança, como Michael Jordan", afirmou, comparando ao retorno do astro do basquete ao Chicago Bulls na NBA.

Depois, o treinador espanhol deixou claro que não depende apenas de sua vontade. "Eu adoraria que Leo Messi voltasse. É um tema que estamos trabalhando, mas não depende só de mim. Depende da felicidade de Lionel e se ele quer voltar", advertiu. "Não é o momento certo para falar sobre isso, mas eu seria o primeiro a ficar muito feliz".