Vale do Dendê: Paulo Rogério crê em força do empreendorismo local

O Emprego e Soluções desta quarta contou com a presença de Paulo Rogério Nunes, cofundador da aceleradora Vale do Dendê, da AFAR Ventures e da AfroTV. Em conversa com Flávia Paixão, Rogério destacou a importância do fortalecimento da mão do empreendedorismo seu local de origem. "Nós, enquanto baianos precisamos fazer com que as empresas se interessem em vir para a Bahia. Não podemos só irmos pra São Paulo, ir pra fora buscar trabalhar em alguma empresa ou fazer parceria, e porque não essa empresa vir para Salvador? Porque não fortalecer o nosso mercado, o nosso empreendedor local?", questiona o empreendedor. Confira como foi a live.



Para Paulo Rogério é fundamental se movimentar em busca do seu negócio. "Eu aprendi morando fora, que a gente pode conversar com as outras pessoas sobre o nosso negócio. Somos de uma cultura da desconfiança, de não gostar, achar que não vale, mas é importante esse diálogo. E se tiver em casa sem nenhum ideia, sem nada, vá numa conferência, procure alguma coisa. Salvador sempre tem algo acontecendo. Procure, não fique parado", disse.