Veja a classificação atualizada do Campeonato Baiano

A calculadora vai entrar em ação no Vitória. O empate do rubro-negro com o Jacuipense por 1x1, neste domingo (12), complicou a vida do Leão na reta final do estadual.



Com 11 pontos, o rubro-negro está na 5ª colocação, restando apenas mais um jogo para o fim da primeira fase. O Itabuna, primeiro time na zona de classificação, tem 12, mas ainda entra em campo na rodada.

Por isso, o Leão não depende mais das próprias forças para se garantir na fase final do Baianão. Por outro lado, Bahia e Juazeirense já estão classificados para a semifinal. Com 14 pontos, o Jacuipense também tem situação bem encaminhada.

Veja como está a tabela atualizada: