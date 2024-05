DIA DAS MÃES

Bairros de Salvador terão trânsito alterado para eventos religiosos e esportivos neste domingo (12); confira quais

O acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço

Da Redação

Publicado em 10 de maio de 2024 às 20:07

Movimentação de trânsito Crédito: Thomaz Silva/Agência Brasil

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fará alterações no tráfego dos bairros da Barra, Rio Vermelho, Comércio, Bonfim, Santo Antônio Além do Carmo e Stella Maris, para viabilizar a realização de eventos esportivos e religiosos em vias públicas neste domingo (12).

A Transalvador informou que prestará apoio para a segurança viária e organização do fluxo de veículos nas imediações dos eventos. O acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço.

Circuito Santander Track & Field Vila Forma – Devido à realização do circuito, neste domingo (12), o fluxo de veículos entre os bairros Barra e Rio Vermelho terá alterações. Das 17h desta sexta-feira (10) às 12h do domingo, haverá a reserva de vagas para estacionamento de veículos a serviço do evento, no Largo de Santana.

O trânsito será interditado das 03h às 09h30, no Largo de Santana (entre a Rua João Gomes e a Rua Guedes Cabral) e das 05h às 09h30, na Rua da Paciência, sentido Amaralina (a partir da Curva da Paciência).

O fluxo será também interditado, das 05h às 09h30, porém com liberação progressiva à passagem dos atletas, na Avenida Oceânica (entre a Curva da Paciência e o Largo do Farol da Barra); na faixa à direita, sentido Barra (entre o Largo do Camarão e a Rua José Sátiro de Oliveira); na faixa à direita, sentido Itapuã (entre a Rua Morro do Escravo Miguel e a Avenida Milton Santos); no sentido Barra (entre a Rua Arthur Neiva e a Rua Carlos Chiaccio); no sentido Barra (entre a Rua Eurycles de Matos e a Travessa Bartholomeu de Gusmão); na Avenida Milton Santos (entre a Avenida Oceânica e o primeiro retorno).

No mesmo horário, haverá o desvio do tráfego de veículos da Travessa Prudente de Moraes para a Curva da Paciência. Já os veículos que trafegariam pela trecho interditado, no Rio Vermelho / Barra, terão como opção de tráfego a Rua Eurycles de Matos e a Avenida Anita Garibaldi; e no sentido Ladeira da Barra / Ondina, a Avenida Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas, Rua Miguel Burnier, Largo do Chame-Chame e a Avenida Centenário. Os veículos oriundos da Avenida Cardeal da Silva, com destino ao Rio Vermelho, têm como opção a Travessa Prudente de Moraes, Rua da Paciência (sentido Ondina), Rua Eurycles de Mattos e a Avenida Anita Garibaldi.

Corrida das Mães - Por conta da corrida, o trânsito entre os bairros Comércio e Bonfim sofrerá algumas modificações. Haverá instalações de quatro Barreiras Móveis, a partir das 05h.

O fluxo de veículos será interditado, das 05h às 09h, na Avenida Lafayete Coutinho (sentido Vale do Canela, entre o Comando do 2º Distrito Naval e a Praça Visconde de Cayru), Rua da Bélgica (sentido Vale do Canela, entre a Praça Visconde de Cayru e o Terminal Náutico), Avenida da França (via à direita, entre o Terminal Náutico e o Moinho de Salvador), Avenida Engenheiro Oscar Pontes (entre o Moinho de Salvador e o Largo da Calçada), Rua Barão de Cotegipe, Praça Irmã Dulce (entre a Avenida Luiz Tarquínio e a Rua Barão de Cotegipe), Avenida Dendezeiros Bonfim, Largo da Baixa do Bonfim, Ladeira do Bonfim e Largo do Bonfim.

Haverá o desvio do tráfego de veículos, das 05h às 09h, na Praça Irmã Dulce / Rua Barão de Cotegipe (desvio para Rua Frederico Lisboa), Ladeira do Bonfim / Rua da Imperatriz.

Já os veículos que habitualmente trafegam nas vias interditadas e são oriundos da Calçada, com destino à Cidade Alta, terão como opção de tráfego, a Avenida da França (pista da esquerda), Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins, Ladeira da Montanha e a Rua Carlos Gomes.

Bando da Anunciação – Para a realização do evento Bando, o tráfego de veículos no bairro Santo Antônio Além do Carmo sofrerá alterações. Haverá a interdição progressiva do trânsito, a partir das 10h30, na faixa à direita, do Largo de Santo Antônio (saída Igreja de Santo Antônio Além do Carmo), Ladeira do Baluarte, Rua Vital Rego, Rua Eng. João Pimenta Bastos, Rua Siqueira Campos, Rua dos Adobes, Praça dos Quinze Mistérios, Rua dos Marchantes, Largo Cruz do Pascoal, Rua do Carmo (retorno na Igreja Nossa Senhora do Carmo), Rua Direita de Santo Antônio e Largo de Santo Antônio Além do Carmo (chegada).