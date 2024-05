DOIS PELO PREÇO DE UM

Gelateria de Salvador dará presente para mães até este domingo (12); veja como participar

De 10 a 12 de maio, as mães que forem à San Paolo com filhos e comprarem um gelato, vão ganhar um do mesmo tamanho

A gelateria San Paolo Gelato estará presenteando as mães nos dias 10 a 12 de maio. A campanha dará gelato de graça para aquelas que acompanharem os filhos na loja e ao comprar um, outro do mesmo tamanho será entregue.

Todas as lojas físicas da San Paolo Gelato estarão com a promoção. A compra do gelato pode ser feita no copo ou cone e todas as opções de tamanho, desde o semplice até o grande, e formatos, como copo, cones e casquinhas, estão incluídas.