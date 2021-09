Veja a lista dos 20 bairros com o metro quadrado mais caro de Salvador

A pandemia gerou mais vontade de adquirir uma nova moradia nas pessoas. Se você está procurando uma casa ou apartamento na planta, a Brain Inteligência Estratégica, uma empresa de pesquisa e consultoria em negócios, com atuação no mercado imobiliário, fez um levantamento de quais são os 20 locais mais valorizados em Salvador.

O levantamento só considera os bairros com empreendimentos na planta. Dessa forma, locais altamente valorizados, como o Corredor da Vitória, por exemplo, não está incluído no estudo, já que eles não conseguem avaliar preço de moradias já construídas.

No mesmo estudo, a Brain observou que a pandemia de covid-19 não foi suficiente para impedir o crescimento do mercado imobiliário de Salvador e Região Metropolitana (RMS). Só neste primeiro semestre de 2021, 4.253 unidades residenciais foram lançadas frente as 3.604 casas e apartamentos do mesmo período de 2020, uma alta de 17%. Se comparado com 2019, o aumento é de 48%. E com 2018, o salto supera os 600%, pois surgiram apenas 601 unidades residenciais no primeiro semestre daquele ano.

Eles também identificaram a maior quantidade de lançamentos de imóveis residenciais desde 2018 no primeiro trimestre de 2021. Foram 3.338 casas ou apartamentos, o que representa 79% de tudo que foi lançado neste ano. Também houve crescimento do Valor Geral de Vendas (VGV), ou seja, da soma do preço estimado de todas as unidades de um empreendimento a ser lançado. Em Salvador, esse índice ficou em R$ 1,1 bilhão, 17% a mais dos R$ 969 milhões obtidos no primeiro semestre de 2020.

“É uma recuperação, mas em relação ao potencial da cidade, é pouco. Dado o tamanho de Salvador, era para o VGV estar entre R$ 1,5 e R$ 1,8 bilhão”, defende Fábio Tadeu Araújo, sócio-dirigente da Brain.

Confira a lista dos 20 bairros de Salvador com o metro quadrado mais caro, segundo a Brain:

Bairro R$/m² 1 Barra 9.603 2 Horto Florestal 9.428 3 Rio Vermelho 8.111 4 Costa Azul 8.100 5 Caminho das Árvores 7.986 6 Ondina 7.901 7 Stella Maris 7.652 8 Praia do Flamengo 7.528 9 Jd Apipema 7.496 10 Jaguaribe 7.396 11 Pituba 7.369 12 Loteamento Alphaville 6.929 13 Jd Armação 6.666 14 Parque Bela Vista 6.653 15 Jardim Santa Teresa 6.522 16 Brotas 6.517 17 Santa Teresa 6.203 18 Imbuí 6.194 19 Cabula 6.084 20 Piatã 5.790

Residências de dois quartos são as preferidas das construtoras

Só em Salvador, 73% das ofertas são de residências com dois quartos. Na RMS, esse índice chega a atingir 95%.

“Nem sempre foi assim. A tendência é essa desde quando o Programa Casa Verde e Amarela começou a existir e viabilizar apenas apartamentos com essa característica. Antes, o mercado era mais restrito à classe média e a proporção era mais equilibrada entre dois e três dormitórios”, disse Araújo.

Não necessariamente as residências de dois quartos são mais caras do que as de apenas um dormitório. Segundo a pesquisa da Brain, em Salvador, o preço do médio do metro quadrado para a primeira opção é de R$ 4.588. Já o de um quarto sai por R$ 8.720 por metro quadrado, praticamente o mesmo das residências de três (R$ 8.499) e quatro (R$ 8.965) dormitórios.

Isso é explicado também pela popularização de residências econômicas, pertencentes ao Programa Casa Verde e Amarela e mais baratas do que as demais. Em Salvador, o metro quadrado de um apartamento desse tipo (R$ 3.447) chega a ser quase três menor do que um do tipo super luxo (R$ 9.866).