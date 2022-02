Veja como fazer para receber dinheiro 'esquecido' em bancos a partir de segunda (14)

O BC (Banco Central) tem um novo site para consulta de valores a receber que estão esquecidos em bancos. De acordo com o Banco Central, o site valoresareceber.bcb.gov.br estará disponível para consulta a partir de 14 de fevereiro. A consulta foi liberada pela primeira vez em 24 de janeiro, mas foi retirada do ar depois que o grande volume de acessos derrubou o site do BC.

Somente a partir dessa data será possível fazer a consulta. O BC informa ainda que o único site para consulta e solicitação no sistema é o valoresareceber.bcb.gov.br. "NÃO enviaremos links e NINGUÉM está autorizado a entrar em contato com você em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber", explicou o Banco Central.

Segundo o BC, a consulta inicial poderá ser feita a qualquer momento. Caso o cliente não acesse novamente na data que será informada no primeiro acesso, ele deverá retornar à página e refazer a consulta inicial. O sistema irá informar então uma nova data para que seja feita a consulta dos valores e o pedido de resgate.

Segundo o Banco Central, os valores esquecidos nos bancos serão devolvidos somente a partir de 7 de março. A devolução será preferencialmente por PIX. Após acessar o sistema, se o cliente solicitar o resgate sem a chave PIX, a instituição financeira escolhida entrará em contato para realizar a transferência.

Segundo o Banco Central, nesta primeira fase do serviço são cerca de R$ 3,9 bilhões de valores a serem devolvidos para 24 milhões de pessoas físicas e jurídicas. Os valores decorrem de: contas-correntes ou poupança encerradas com saldo disponível;

tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que a devolução esteja prevista em Termo de Compromisso assinado pelo banco com o Banco Central; cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito; e recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados.



Ao todo, o Banco Central estima que os clientes tenham a receber cerca de R$ 8 bilhões. Deste total, R$ 900 mil foram resgatados. O restante dos valores será disponibilizado no decorrer deste ano de 2022, fruto de: tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, previstas ou não em Termo de Compromisso com o BC; contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível; contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários encerradas com saldo disponível; e outras situações que impliquem em valores a devolver reconhecidas pelas instituições.

Como consultar



1. Acesse o site https://valoresareceber.bcb.gov.br/



2. Segundo o Banco Central, os clientes precisarão do CPF, no caso das pessoas físicas, e do CNPJ, no caso das empresas, para consultar a existência de recursos para saque.



3. A página vai informar uma data para consultar os valores e solicitar o saque – anote esta data



4. Na data informada, retorne à página https://valoresareceber.bcb.gov.br/



5. Use seu login gov.br para acessar o sistema (clique aqui para ver como fazer o cadastro)



6. Após o acesso, consulte o valor e solicite a transferência