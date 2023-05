Veja como manter a elegância gastando pouco

Se vestir com elegância não é sinônimo de gastar muito dinheiro. Tem mais relação com o olhar treinado para escolher peças atemporais, o bom design, acabamento bem feito e apostar em combinações certas que favorecem o seu corpo.

Investir na clássica composição preto e branco é uma bela saída também para quem não quer errar. Esta dupla foi imortalizada como símbolo de sofisticação, graças à estilista francesa Coco Chanel. Eram os tons favoritos para a criadora de uma das brands mais influentes do mundo. Ela tanto se vestia com elas, como tornou a marca registrada da sua Maison de moda.

Sem dúvida, essa foi uma inspiração para nosso garimpo em um brechó da cidade, para compor nossas produções. Em lojas de second hand, conseguimos garantir o preço baixo e variedade de achados, porque elas não seguem a lógica do mercado de só apostar nas tendências, “as novidades do momento”.

A riqueza dos brechós está justamente na diversidade e possibilidade de abranger diversos períodos da moda, tudo com preços amigos do bolso. A peça mais cara que usamos para montar um dos looks estava disponível por R$ 100.

O vestido em crepe de seda (R$ 90), um super achado, ganha a companhia de um blazer preto (R$ 85) fazendo um mix criativo. Já a blusa vintage com drapeado (R$ 70) pede uma outra peça à altura, elegemos a saia bicolor em malha de tricô (R$ 55). Nem só de p&b vive a elegância, por isso escolhemos um conjunto pijama acetinado azul com renda (R$ 100) para ser sobreposto por vestido transparente preto (R$ 70)

Fotos Caio Diniz (@caiodiniz1) | Beleza Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina) | Produção de Moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1) | Modelo Iasmin Fatima (@with.iasmin) da Agência Home Model (@homemodelssa)