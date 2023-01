Veja dicas para evitar ser roubado no Carnaval e em festas populares de Salvador

Para que a noite de folia não termine com uma grande dor de cabeça, alguns cuidados são recomendados. A "dica de ouro" é ir à festa usando uma pochete ou doleira. Manter o celular e a carteira sempre guardados enquanto estiver no meio da multidão também diminui as chances de uma abordagem inesperada. Quando for usar o aparelho para fazer fotos e enviar mensagens, redobre a atenção com a movimentação no seu entorno.

A medida considerada mais drástica, e também mais segura, é simplesmente não levar o telefone para a folia.

Para quem não consegue ficar longe do celular, mesmo na folia, é importante deixar o GPS do aparelho sempre ativado para facilitar a localização do equipamento em caso de roubo. Outra medida imprescindível é ter o número do IMEI anotado em algum lugar seguro ou salvo no e-mail. O código deve ser informado no registro do Boletim de Ocorrência. Para saber o IMEI do seu aparelho, basta digitar *#06# no teclado.

Tive o celular roubado. E agora?

A primeira providência é procurar uma Delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência. A denúncia também pode ser feita online por meio da Delegacia Eletrônica. Depois, procure a operadora para comunicar o roubo e pedir o bloqueio da linha telefônica. Você pode solicitar que o mesmo número seja preservado em um chip novo.

Tente acessar o serviço de geolocalização do aparelho no site da fabricante para identificar se o rastreio do telefone está ativo. Caso não, os especialistas recomendam apagar os dados e aplicativos remotamente, contudo, esta ferramenta está disponível apenas nos equipamentos do sistema operacional IOS.