Veja itens de famosos que serão leiloados por Whindersson para ajudar vítimas na Bahia

O youtuber Whindersson Nunes, 26 anos, anunciou em seu Twitter nesta terça-feira (4) que mais famosos vão se juntar ao leilão que promove em prol das vítimas das enchentes nos sul da Bahia. Entre os famosos estão a ex-BBB Juliette, a influenciadora digital Gkay, e as apresentadoras Sabrina Sato e Maisa. Elas doaram itens marcantes de suas carreiras.

"Gkay doou look da Farofa; Sabrina Sato, uma fantasia; Juliette doou o look da final do BBB; Joelma doou um look. Já, já está no ar e qualquer um pode dar seu lance, e tô divulgando porque preciso que as pessoas saibam do leilão. Não é pra aparecer", escreveu ele.

Entre os itens do leilão está a primeira guitarra do humorista que já teve propostas de compra no valor de R$34 mil e, mesmo assim, ele não vendeu. 'Tá, mas o que eu faço com um vestido da Juliette?' O que não tem valor pra você, às vezes carrega muito valor e inspiração pra outros. Um exemplo, eu acho que música me deu 50% da minha carreira. A guitarra que vou leiloar custou 300 reais na época, mas ela foi uma companheira na minha vida musical de uma forma tão profunda que me deu, em minha mente, 50% de tudo que eu tenho. Então é de valor inestimável pra mim. Já botaram R$ 34 mil nela e eu não vendi. Aí tem muito sentimento, o valor é o equilíbrio entre o racional e o emocional", completou.

As vezes eu tô tocando uma top q eu tenho, aí olho p ela penduradinha digo “vem cá, Dagmar (nome dela, eu sou desses que dá nome a objetos), vem cá que vê se ainda aguenta”, uma vez na igreja eu tava mto concentrado, eu babai nela, no mei do culto kkkkvergonha viu kktem história pic.twitter.com/cIzTqK0DkO — Whindersson (@whindersson) January 4, 2022

Whindersson explicou que irá colocar um valor mínimo nas peças e arrematará quem cobrir o valor mais alto. Quem também vai participar é a apresentadora Maisa Silva, que se comprometeu a doar o vestido usado em sua festa de aniversário de 19 anos e que custou R$ 8,1 mil. "Que fod*, e é caro ainda. Valeu, irmã", agradeceu.