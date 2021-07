Veja por que a máscara PFF 2 é a mais recomendada para usar

Nem toda máscara protege completamente contra a covid-19. Com o avanço dos estudos sobre o coronavírus (Sars-CoV-2), os profissionais de saúde perceberam que tão importante quanto usar proteção é escolher a adequada. Em meio às muitas opções, a com maior efetividade é PFF2, com uma eficácia, em média, de 95% de capacidade de filtragem.

O modelo antes era restrito aos profissionais de saúde, mas com a pandemia, a Peça Facial Filtrante (PFF), se popularizou. A dentista Maira Sá, 29, por exemplo, fez questão de comprar para toda a família no início da pandemia.

“Por essa máscara ser inicialmente voltada ao uso hospitalar, só a encontrava em sites de materiais odontológicos e com limite de cinco unidades por CPF. Já sabia da efetividade dela, tanto que já atendi pacientes com covid-19 e não peguei a doença por conta do uso da PFF2”, conta.

A epidemiologista da Fiocruz Naiá Ortelan explica que as camadas da PFF2 são capazes de filtrar quase totalmente as partículas presentes no ar. Além disso, possui formato anatômico com clipe nasal, o que faz com que não deixe folgas por onde possa entrar ar não filtrado. E as fitas da máscara são presas na cabeça em vez da orelha, dando maior sensação de conforto.

“Para reconhecê-las é importante checar a empresa fabricante. Como se trata de um equipamento médico, precisa ter certificado de aprovação da Anvisa e selo do Inmetro. Essas informações precisam estar no rótulo. Uma exceção são as máscaras infantis, que estão sendo produzidas agora com os mesmos materiais, mas com tamanho menor”, detalha Naiá, explicando que uma PFF2 adulta vem em tamanho único e se encaixa perfeitamente no rosto de qualquer pessoa.

Mercado oferece várias opções de máscara (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

O que pode e o que não pode com a PFF2:

A PFF2 foi pensada, inicialmente, para ser descartável. No entanto, após seu uso ser difundido, novos estudos constataram que ela pode ser reaproveitada sem perder a eficiência, dede que alguns cuidados sejam tomados. Veja o que pode e o qu não pode fazer com a máscara:

1. Não lavar e nem deixar molhar;

2. Não passar álcool;

3. Não usar a mesma máscara por mais de 12 horas seguidas;

4. Deixar ao menos 3 dias em local arejado antes de reutilizar;

5. Descarte a máscara se o material estiver desgastado ou rasgado

“Essa reutilização tem tanto um aspecto econômico, ficaria muito excludente, pois poucas pessoas teriam condições de usá-las, quanto ambiental, por todo o lixo plástico que isso resultaria”, argumenta Naiá.

Eficácia de filtragem de cada tipo de máscara*

Tecido (algodão) - 40%

TNT Simples - 80%

TNT SMS - 85%

Cirúrgica - 89%

Cirúrgica com a de algodão por cima - 92.5%

N95/PFF2 - 95% *Fonte: Instituto de Física da USP

Onde comprar PFF2 em Salvador

As máscaras são difíceis de serem encontradas em farmácias e, quando aparecem em uma loja, logo esgotam. Por isso, o ideal é procurar em lojas de materiais de construção ou lugares especializados. Veja uma lista de 10 lugares, com os valores, onde você pode adquirir suas máscaras:

1) Flex Maker

Fábrica baiana de PFF2 - preços entre R$ 4,29 e R$ 4,79

Contato: (71) 987963145

Site

2) Cirúrgica Teixeira

Modelo da 3M por R$ 15,00

Endereço: Rua da Mouraria, nº 22, Nazaré

Contato: (71) 4105-6262

3) Muleta Express

À partir de R$ 10,00

Endereço: Avenida Amaralina, nº 38, Amaralina

Contato: (71) 3017-5197

4) Dishelp Materiais de Construção

Por 5,50

Endereço: Rua do Pinheiro, nº 6, Rio Vermelho

Contato: (71) 3247-7730

5) Ferreira Costa

A partir de R$ 5,99

Endereço: Avenida Paralela, nº 6180

Site

Contato: 3505-1555

6) Super Casa

De 6,90

Endereço: Rua Prof. Pinto de Aguiar, nº 40, Imbuí

Contato: (71) 3362-8340

7) Magazine Luiza

Por R$ 2,99 da Delta Plus

Site

8) Extra

Máscara da 3M por R$ 4,99

Link

9) Perfil @Covidsalvador

Marca GVS Aero por R$ 6,50. A cada máscara comprada, outra é doada

Entregas via Uber ou retiradas pessoalmente em patamares

Contato: Instagram @Covidsalvador

10) Salvador Máscaras

Opções entre R$ 6 e R$ 19,99

Endereço: Avenida Manoel Dias da Silva, nº 1345, Pituba

Contato: (71) 99989-7579

Site

Compre o CORREIO e leve PFF2

Além de todas essas lojas, o leitor que comprar a edição impressa do CORREIO de sexta-feira (23) por R$ 2,50 irá levar uma máscara PFF2 da Flex Maker.

“Ficamos felizes em partilhar desse mesmo engajamento referente a proteção das pessoas durante a pandemia”, comemora Kevin Morais, gestor de desenvolvimento da Flex Maker. “É importante que todos nós estejamos empenhados em divulgar a proteção adequada para toda população”, completa Jéssica Lavínia, gestora comercial da empresa.

Caroline Coutinho, analista de marketing do CORREIO, foi uma das pessoas que esteve à frente da campanha, que une informação e proteção. “Sempre priorizamos informar e cuidar dos nossos leitores, por isso a parceria com a Flex Maker. Ainda que os números de vacinados estejam evoluindo, todos precisam manter todo o cuidado e proteção”, afirma Caroline.

“Essa campanha possibilita conscientizar nossos leitores sobre a importância do uso da máscara, mesmo com a vacina, além da possibilidade de obter, com um custo muito acessível, um produto de qualidade e eficiente na proteção contra o vírus”, diz Mara Salmeron, gerente de mercado leitor do CORREIO.