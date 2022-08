Veja todos os jogadores contratados pelo Bahia na temporada 2022

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro fechou no dia 15 de agosto, e o Bahia encerrará a temporada com 22 reforços. Alguns deram certo e estão correspondendo, outros não inspiram, mas seguem no elenco. E há também aqueles que chegaram e já saíram, ou os que permanecem mas não têm chances no elenco tricolor.

Por isso, o CORREIO faz uma avaliação das contratações do Bahia em 2022. Desde janeiro, chegaram ao clube sete atacantes, seis meias, quatro laterais, quatro zagueiros e um goleiro. Quem será que correspondeu em campo, está compondo elenco ou não mostrou para o que veio? Você confere na lista abaixo.

Matheus Davó

Status: correspondeu em campo

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Quem abre a lista é a contratação que mais entregou em campo ao Bahia nesta Série B. Davó é o artilheiro tricolor na competição, com oito gols, além de três assistências, e só está atrás de Rodallega na artilharia geral da temporada. Apesar do período no banco de reservas, por escolha de Enderson Moreira, o camisa 88 era sempre acionado durante as partidas, e agora que retomou a vaga de titular caiu nas graças da torcida com gols importantes nos últimos jogos.

Davó está emprestado pelo Corinthians até o fim da temporada, mas recebeu uma proposta de um time da Rússia. Até a publicação do texto, o jogador segue no Bahia.

Rezende

Status: correspondeu em campo

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Após perdas importantes nessa posição ao longo das últimas temporadas, como Gregore e Flávio, a torcida do Bahia viu em Rezende um jogador que cumpriu com o papel de assumir a titularidade no meio-campo e atuar como um "cão de guarda" na marcação. É bem verdade que o começo de ano do volante não foi dos melhores, mas a partir da Série B ele cresceu e teve atuações consistentes.

O jogador defendeu o Goiás na Série B do ano passado, quando o Esmeraldino conquistou o acesso para a 1ª divisão. Tem contrato com o Bahia até o fim de 2023.

Rildo

Status: correspondeu em campo

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Apesar de já ter deixado o clube, o atacante Rildo deixou uma boa impressão em sua breve passagem pelo Bahia. Contratado por empréstimo do Grêmio em abril, o atacante conquistou a vaga no time titular aos poucos e se mostrou útil tanto sob o comando de Guto Ferreira (que deu as primeiras chances como titular), quanto com Enderson Moreira. A melhor partida dele com a camisa tricolor foi diante do Londrina, ainda no primeiro turno, quando marcou dois gols. Deixou o Bahia em julho, negociado pelo Grêmio com o Santa Clara, de Portugal.

Vítor Jacaré

Status: compondo elenco

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Contratado pelo Bahia a pedido do técnico Guto Ferreira em março deste ano, Jacaré tem se mostrado útil por ser um atacante de velocidade e, principalmente, pela dedicação em campo, característica que qualquer treinador valoriza - tanto que continua sendo utilizado por Enderson Moreira, às vezes como titular.

Ainda se mostra instável nas partidas, mas tem potencial para ajudar ao longo da Série B. Seu contrato com o clube vai até o fim de 2023.

Didi

Status: Compondo elenco

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Depois de disputar o Campeonato Paulista pela Ferroviária, o zagueiro Didi foi contratado pelo Bahia para repor um setor instável na última temporada. No elenco, encontrou o remanescente Luiz Otávio e Ignácio, retornando de empréstimo, que despontaram como as principais escolhas para a titularidade na Série B. Passados alguns meses, o cenário segue parecido, apesar de Didi não ter comprometido em nenhum dos jogos em que atuou - com a exceção da expulsão diante do Ituano, mas que não prejudicou o time àquela altura.

Agora, ele conta com a concorrência também do jovem zagueiro Gabriel Xavier, que tem tido boas aparições quando surge uma oportunidade no time titular. O status de reserva deve permanecer até o fim da competição.

Luiz Henrique

Status: Compondo elenco

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

O setor mais conturbado do Bahia neste ano já teve alguns atletas que ocuparam a posição de titular. Entre eles, Luiz Henrique já viveu bons e maus momentos na lateral esquerda. Nascido em Salvador, o jogador de 24 anos vem de uma família majoritariamente tricolor e empolgou o pai quando foi contratado pelo clube. Com uma boa postura ofensiva, ele se mostrou útil no começo da temporada, mas coincidiu com a fase ruim da equipe.

Na Série B, a exigência defensiva começou a dificultar a presença de Luiz como titular na lateral e, em meio à crise do técnico Guto Ferreira, cometeu um erro diante do Athletico-PR na Copa do Brasil que lhe custou a vaga. Matheus Bahia retornou mais consistente ao time e ficou na posição desde então. Mas Luiz Henrique ainda é lembrado pelo técnico Enderson Moreira.

Emerson Santos

Status: compondo elenco

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Emprestado pelo Botafogo-SP, o volante Emerson Santos nunca conquistou a vaga de titular na equipe do Bahia. Quando esteve em campo, o jogador cumpriu com sua função defensiva, mas ainda não conseguiu ter sequência com o técnico Enderson Moreira. Na posição, concorre com Rezende e Patrick, que até aqui tiveram um ano melhor do que o camisa 17. Mesmo assim, sempre que é chamado mantém regularidade.

Copete

Status: Compondo elenco

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Já são cinco jogos com a camisa do Bahia e o atacante colombiano não empolgou. Copete veio por empréstimo do Avaí até dezembro de 2023 e ajudou a equipe catarinense na campanha do acesso em 2021. Mas o início no novo clube não é muito bom. Sua melhor aparição foi diante do Ituano, quando teve duas chances de marcar e não concluiu em gol. Com 34 anos, o jogador é um dos mais experientes do grupo e é esperado mais dele dentro de campo.

Com as demais contratações feitas após sua chegada, resta saber se Copete corresponderá positivamente nos jogos.

Lucas Falcão

Status: compondo elenco

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Mais um volante que encontrou uma boa concorrência pela frente e não ganhou tantas chances dentro de campo. A chegada de Lucas Falcão ao Bahia se deu após o bom Campeonato Gaúcho que fez com a camisa do Ypiranga, chegando até a final do estadual contra o Grêmio. Mas no tricolor Falcão ainda não repetiu o desempenho esperado e foi reserva tanto com Guto Ferreira, quanto com Enderson.

Aos 24 anos, o jogador teve seu contrato renovado até o fim da próxima temporada.

Djalma

Status: estava compondo elenco até sair

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

O nome do lateral esquerdo Djalma chegou a ser ventilado no Bahia ainda em 2021 para a disputa da Série A do Brasileirão. A contratação não vingou e, este ano, ele começou a temporada como candidato a ser titular na campanha da Série B. Apesar da expectativa criada, Djalma não se firmou como titular e foi um dos três nomes que rodaram na lateral esquerda.

Em poucos momentos conseguiu ser eficiente, mas também não comprometeu. Ele disputou 21 jogos e saiu do tricolor em meados de agosto para atuar no futebol do Chipre.

Zé Vitor

Status: não mostrou para o que veio

(Foto: Rafael Machaddo / EC Bahia)

O zagueiro foi o 13º reforço do Bahia, ainda na primeira janela de transferências, em abril. Ele saiu do América-MG e não teve espaço no tricolor. Até então foram 17 minutos atuando com a camisa do clube, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. Com a concorrência de Luiz Otávio, Ignácio, Gabriel Xavier e Didi, Zé Vitor não terá um horizonte favorável no atual elenco. Seu vínculo vai até dezembro de 2023.

Warley

Status: não mostrou para o que veio

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

A expectativa era que Warley fosse uma das opções de meio-campo do Bahia ao longo da Série B, principalmente para ser uma alternativa ao camisa 10 Daniel, que atuou no primeiro semestre sem uma sombra. Mas Warley entrou em campo apenas duas vezes, somando 90 minutos jogados.

Em abril, após passar pelo XV de Piracicaba, o meia tinha sondagem da Ponte Preta, mas o tricolor passou na frente e fechou contrato de empréstimo com o jogador, que iria até novembro. Ambas as partes chegaram em acordo para uma rescisão e, na semana passada, Warley foi contratado pelo Sampaio Corrêa.

Henrique

Status: não mostrou para o que veio

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

A situação foi parecida com o zagueiro Henrique, de 20 anos. Após disputar a Copa São Paulo sub-20 pela Ponte Preta, fechou contrato com o Bahia até o fim de 2023. Um ano e meio antes de encerrar o vínculo em contrato, as duas partes optaram pela rescisão. Ele só atuou em três partidas, sendo duas como titular, e depois foi emprestado ao Altos até ser devolvido porque o tricolor solicitou o retorno antes de fazer a rescisão. Hoje Henrique está no Coimbra, que disputa a segunda divisão do Campeonato Mineiro.

Jonathan

Status: não mostrou para o que veio

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

O lateral direito chegou com a pompa de ter conquistado quatro acessos na Série B, entre eles o mais recente com o Botafogo, em 2021. Apesar da expectativa de ter chances no time titular, Jonathan não demonstrou um bom futebol pelo Bahia e perdeu a vaga na lateral direita inicialmente para o jovem Douglas Borel e, com as boas partidas de André (também da base e que viria a ser o titular da posição), Jonathan perdeu totalmente espaço no elenco. Sua saída foi confirmada em julho, e o lateral hoje defende o CSA, também na Série B.

Willian Maranhão

Status: não mostrou para o que veio

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

O volante Willian Maranhão chegou após mostrar bom futebol com a camisa do Atlético Goianiense na Série A de 2021, mas sua passagem no Bahia durou apenas nove partidas e não deixou saudade. Ainda em março ele acertou a rescisão e foi defender o Santos. O Peixe voltou a negociar o jogador em julho e ele retornou ao Atlético-GO, onde está atualmente.

César

Status: não mostrou para o que veio

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Esse status atribuído ao goleiro César não é em tom de crítica. Contratado no final de março, pouco antes do começo da Série B, o jogador encontrou um companheiro de posição em boa fase: Danilo Fernandes. Por conta da sequência de Danilo como titular, César não disputou nenhuma partida com a camisa do Bahia e, em julho, foi liberado pelo clube para negociar com o Boavista, de Portugal. Portanto, a avaliação não é baseada em jogos.

Curiosamente, Danilo se machucou pouco tempo depois da saída de César e ficou duas partidas fora. Por muito pouco ele não ganhou uma chance como titular.

Cedo demais para avaliar

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Aqui entram as contratações recentes feitas pelo Bahia para a sequência da Série B. Igor Torres, Marcinho e Ricardo Goulart tiveram pouca minutagem para serem avaliados, principalmente por ainda estarem em evolução física. Entre os três, o único que contribuiu diretamente com gol foi Torres, que fez o da vitória de 1x0 contra o CSA, na Fonte Nova. Gabriel Noga, Ytalo e Caio Vidal ainda não chegaram sequer a estrear.

Dessa leva de contratações, as maiores expectativas giram em torno de Goulart, que já viveu grande fase no futebol brasileiro, pelo Cruzeiro bicampeão brasileiro de 2013/14, e espera reencontrar esses momentos no Bahia. Já o jogador que terá que se provar é Marcinho. Por causa do extracampo conturbado (responde a um processo por atropelamento seguido de morte de duas pessoas), o lateral precisará aproveitar muito bem as oportunidades no time titular para receber o aval de boa parte da torcida.