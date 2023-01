Verão sem neve: conheça a técnica da pigmentação, corte da moda entre jovens

É Verão e alguma coisa acontece, sempre, no coração da Bahia. A cada temporada, um biquíni específico se destaca nas areias, enquanto um hit domina todos os paredões. Desta vez, a novidade tem a ver com os cabelos, e engana-se quem acredita que pintar os fios de loiro é a tendência mais quente do momento. Quem costuma frequentar praias movimentadas no estado já sabe que a febre é outra. Ao invés de descolorir, a moda agora é pigmentar.

Os fios loiros fizeram a cabeça de muitos jovens nos últimos verões. O que é compreensível, afinal, o platinado bate certo com o dourado do sol da Bahia. O sucesso gigantesco fez a técnica se espalhar por aí, e encontrar um grupo de falsos galegos aqui e ali virou cotidiano. Nas redes sociais, idem: só deu neve. Todo esse êxito meteórico saturou alguns adeptos que gostavam do sentimento de exclusividade. O estilo diferenciado, então, migrou para o extremo oposto: saem os fios claros, entram os cabelos ultra escuros. A troca foi bem-sucedida, o negócio bombou e já tem até um mago baiano para chamar de seu. "O conheci como cliente e nos tornamos amigos. Sou fã do trabalho dele, é muita eficiência e perfeccionismo", relata Maike Santos das Neves, motorista de 34 anos que, há quatro, só permite ser tocado pela navalha do barbeiro Daniel Batista.

Natural de Piraí do Norte, cidade a 320km da capital, Daniel tem 24 anos e soma milhares de likes em seu perfil no Instagram. Seus quase oito mil seguidores não economizam nos elogios ao profissional, que atualmente mora e atende em Porto Seguro: "régua máxima", comenta um usuário. "Aí é aulas, o homem é brabo", complementa outro. O rasgar de seda é majoritariamente masculino, e este ponto é algo interessante de se apreciar. Apesar das brincadeiras e chavões à la TikTok, o trabalho do jovem é, principalmente, sobre autoestima. "É uma sensação muito boa, me sinto renovado quando saio de lá" revela Maike, um dos adeptos do corte com pigmentação.

Daniel Batista e um exemplo de todo o talento do 'mago' (Foto: Divulgação)



A trajetória do mago

A relação entre fã e ídolo é, quase sempre, de uma admiração inalcançável. Ser fã de Caetano, não significa, necessariamente, querer cantar como ele. No caso de Daniel, seu herói, é também sua grande inspiração. Sua paixão pela barbearia começou quando conheceu Max dos Santos, um dos profissionais da área mais famosos no país, com mais de 170 mil seguidores só no Instagram. O carioca, que tem até um reality show de formação de barbeiros e uma marca própria de beleza, é referência nacional quando o assunto é um bom corte na régua. Toda essa aplicabilidade capturou Daniel. "Acredito que é o número um no mundo", garante. O destino colaborou, e os dois não só se encontraram, como foi Max o grande mentor do jovem baiano. "Foi com ele que fiz os meus cursos mais intensivos, e olha que hoje possuo mais de 20 certificados de graduação diferentes", explica. Cursos com Eduardo Müller, barbeiro do Corinthians, Naryko, profissional que atende Neymar, e o paulistano Dil Black, outro nome forte no ramo, também constam no currículo de Daniel.

Nos cursos com Max, o investimento foi de cerca de R$ 3.000 cada, contemplando os custos de passagem e hospedagem. No total, ele desembolsou cerca de R$ 20 mil desde os 19 anos, idade em que começou a se profissionalizar. "Comecei em uma barbearia de bairro, e, em seguida, fiz meu primeiro curso no Senac", conta.

Sem uso de amônia, pigmentação é feita de forma mais natural e sem efeitos agressivos (foto: Divulgação)

O esforço do rapaz deu certo, e hoje ele tem a sua própria barbearia. Por lá, já passaram Tony Salles, do Parangolé, e o rapper L7nnon, o 'L7', um dos artistas mais ouvidos do Brasil no ranking da plataforma Spotify. O nome que ele guarda com mais carinho, porém, é o do funkeiro FP do Trem Bala. "Mandei mais de 200 mensagens falando que sonhava em cortar o cabelo dele, uma hora deu certo. Hoje ele é como um irmão pra mim, e sempre que está em Porto fazendo shows eu o atendo", relembra, emocionado.

Os clientes costumam ser fiéis, como é o caso do vendedor Anilson Lopes, 36, que tem horário marcado semanalmente, sem faltas. "Ou é sexta ou é sábado, não tem erro. Em todo fim de semana eu tenho que estar alinhado, né?", brinca ele, freguês de Daniel desde que o rapaz começou na carreira. "Conheci ele jogando bola, de vista, não conversávamos. Isso faz mais de 10 anos. A amizade começou mesmo quando vi todos os meninos do baba cortando o cabelo com ele, e comecei a ir também", relata.

Os gastos mensais no salão do "rei da tinta", como Anilson o chama, somam mais de R$ 500 - e não existe uma fagulha sequer de arrependimento. Cada centavo é muito bem pago. "O trabalho dele é diferenciado demais. Além de cortar bem, ele manja, tem as manhas de como agradar, como fazer, é um cara ligeiro. Já fiz de tudo lá, fiquei loiro, pigmentei. Fico mandando foto para minha namorada, ela sempre diz que ficou top", comemora ele, citando a namorada Anamara.

Cabelos cortados por Daniel fazem sucesso nas redes sociais (foto: Divulgação)

A técnica

Ao contrário do que se pensa, quase nunca a técnica necessita de tintura, daquelas com amônia. O pigmento aplicado é outro, com duração inferior e efeitos menos agressivos. O resultado, além disso, é mais natural. Para quem tem barba, dá para fazer o degradê perfeito, sem falhas. Por outro lado, quem deseja uma pegada mais ousada também pode ser contemplado. Símbolos gráficos, como o logo da Nike, um símbolo tribal ou até um coração, são capazes de se materializar nos fios, basta pedir. Outro ponto forte é a camuflagem dos cabelos brancos. Quem já passou dos 40, costuma ver vantagem. "A idade tá chegando, vou adotar outro estilo, ficar daquele jeitão, mais jovem", pretende Anilson.

Quanto custa

Apesar da pigmentação ofuscar os holofotes da tendência loira, é fato incontestável que nevar o cabelo ainda é um fenômeno. Quem confirma é o próprio Daniel, que está com a agenda lotada até o Carnaval. "O nevou ainda é a maior febre do verão. De dezembro até março é o corte mais pedido entre os meus clientes", confessa. O corte de cabelo com Daniel custa R$ 30, assim como a barba com pigmentação. Para cortar e pigmentar, o valor é R$ 45. Se o desejo for nevar, o investimento é de R$ 130. Seja para pigmentar, cortar ou descolorir, Daniel sabe como conquistar os clientes e entregar exatamente o que cada um deseja. O segredo? Ele só revela que tem a ver com observar a personalidade das pessoas, mas esconde detalhes. "Não posso explicar demais sobre como acontece essa conexão, senão deixa de ser segredo", reflete, entre risos.