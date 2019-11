Versão de hit de Kevin O Chris com participação de Drake é lançada

Sucesso de Kevin O Chris, "Ela é do Tipo" ganhou uma nova versão com participação do canadense Drake, um dos maiores nomes da música atual. O próprio funkeiro já tinha divulgado trechos da música pelo Instagram. Na versão, Drake canta em inglês e arrisca alguns versos em português ("Vai, rebola pro pai, novinha, vai").

A ideia para a parceria surgiu durante a passagem de Drake pelo Brasil - ele foi o grande nome do Rock in Rio, que aconteceu em setembro e outubro. Depois que os dois se conheceram, Kevin foi seguido por Drake no Instagram e a ideia de uma versão de "Ela é do Tipo" foi para frente.

"Papai está como? Feliz à beça. Essa parceria com o Drake é um momento muito importante, não só na minha carreira, mas na história do funk também. Só tenho a agradecer a todos que estiveram envolvidos nesse trampo. No meu DVD terá uma versão desta música", afirmou Kevin.

Pelo Twitter, ele já tinha comentado a parceria. "Hoje eu posso dizer que um grande sonho foi realizado, tendo meu ídolo gravando uma composição minha ao meu lado! Só posso agradecer".

Escute a versão: