Vice-diretor fica ferido após ataque de estudante em escola de Cajazeiras X

Um estudante de 16 anos agrediu o vice-diretor do Colégio Estadual Professor Nelson Barros, localizado em Cajazeiras X, na tarde desta quinta-feira (25). Após o ocorrido, o funcionário precisou ser levado para uma unidade de saúde.

Segundo testemunhas, o aluno teria desferido golpes de faca contra o vice-diretor. A Polícia Civil (PC-Ba) não detalhou se o objeto foi realmente uma faca, mas confirmou que se tratava de uma arma branca.

Após sofrer a agressão, a vítima foi encaminhada para o hospital Eládio Lassére, onde foi atendido e já teve alta. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele, nem se outras pessoas ficaram feridas.

Segundo a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), a Secretaria de Segurança Pública foi acionada e encaminhou o adolescente para a Delegacia do Menor Infrator (DAI), acompanhado pela mãe dele.

A SEC também disse que está acompanhando o caso e prestando toda a assistência ao vice-diretor do Colégio. “[Além disso,] encaminhou uma equipe de assistência para auxiliar a comunidade escolar”, disse.

A Polícia Militar (PM-Ba) também foi acionada, por meio do canal de denúncias da guarnição, mas quando os policiais chegaram no local, os envolvidos já não estavam mais lá.

Ataques a escolas

Em março, diversos casos de ataques a escolas em outros estados repercutiram no país. No mês seguinte, o clima de terror ganhou espaço em Salvador, após ameaças de um ‘massacre em massa’, previsto para acontecer no dia 20 de abril, tomar as redes sociais dos moradores da capital baiana.

Na época, as aulas no Colégio Estadual Luiz José de Oliveira, na Fazenda Grande I, em Salvador, foram suspensas após um estudante ameaçar professores e colegas.

Em outro caso, vídeos e áudios circularam pelo WhatsApp com rumores de uma tentativa de atentado no Colégio Estadual Marechal Mascarenhas De Morais, em Itapuã. Mas tudo não passou de um mal-entendido.

*Orientada pela subeditora Fernanda Varela