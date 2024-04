SALVADOR

Morar Melhor alcança 300 casas reformadas em Campinas de Pirajá

Iniciativa ocorre no bairro pela segunda vez

Publicado em 28 de abril de 2024 às 12:16

Casas reformadas em Campinas de Pirajá Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

O programa Morar Melhor concluiu em Campinas de Pirajá mais uma etapa de reformas habitacionais, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Na manhã deste domingo (28), o prefeito Bruno Reis e o secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Francisco Torreão, fizeram a entrega de 100 casas na região do Parque Tercal.

A iniciativa ocorre no bairro pela segunda vez e já acumula 300 imóveis reformados. “O Morar Melhor era a principal demanda aqui da comunidade e, por isso, nossas equipes fizeram os cadastros das casas que precisavam de intervenções, conforme requisitos e critérios técnicos. Talvez este seja o maior programa de alcance social de nossa cidade por cuidar de pessoas que viviam em condições subumanas, trazendo dignidade e resgatando a autoestima”, destacou Bruno Reis.

O gestor lembrou que, diferente da maioria dos programas habitacionais que fazem reassentamentos em áreas distantes do centro da cidade, o Morar Melhor tem o diferencial de mudar a vida das pessoas sem que elas mudem de endereço, fazendo com que seus vínculos e histórias sejam preservados.

Foi o que aconteceu com Queila Silene, 36 anos, que mora em Campinas de Pirajá desde a infância. A casa dela foi uma das contempladas nesta etapa, tornando-se modelo na vizinhança. Os serviços feitos no local abrangeram trocas de telhado, porta e janela, pintura, revestimento da parede do banheiro, reboco e instalações elétricas.

“Moro aqui com meus cinco filhos e esposo. Atualmente estou desempregada e não tinha condições nenhuma de fazer uma reforma como essa. Minha casa foi completamente transformada e estou muito feliz, pois é um sonho realizado. O telhado tinha muitos buracos e quando chovia molhava. Agora, a gente consegue dormir em paz”, festejou.

Além de investimentos em habitação, outras novidades estão previstas para o entorno. O prefeito autorizou a requalificação do campo de futebol do Parque Tercal e lembrou que o município vai investir mais de R$ 100 milhões na construção do Hub de Tecnologia e no Centro de Controle e Operações entre Campinas de Pirajá e Boa Vista do Lobato.

Critérios

As áreas beneficiadas com o Morar Melhor atendem a diversos critérios com base em dados do IBGE, a exemplo de maior predominância de domicílios com alvenaria sem revestimento, de pessoas abaixo da linha da pobreza, de mulheres chefe de família, além de maior densidade habitacional e precariedade habitacional obtida pela observação de campo.

Não são contemplados imóveis em situação de risco ou de aluguel, assim como famílias que apresentem renda superior a três salários mínimos. As equipes do programa vão até o local e fazem o cadastramento das casas, e as obras são realizadas de acordo com a escolha dos próprios moradores.