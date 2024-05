NOVO CLUBE

Ex-Presidente do Bahia, Bellintani fecha acordo para assumir o Ypiranga

Empresa Squadra Sports vai gerir o futebol do clube baiano por 10 anos

Da Redação

Publicado em 12 de maio de 2024 às 17:35

Atualmente Guilherme Bellintani é dono de 90% da SAF do Londrina Crédito: Reprodução

Ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani voltará a comandar um clube de futebol no estado. Através da empresa Squadra Sports, ele será o novo gestor do futebol do Ypiranga. O anúncio foi feito neste domingo (12), pelo clube baiano.

O acordo com a Squadra Sports, empresa criada por Bellintani, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Ypiranga neste sábado (11). A parceria é válida por 10 anos e prevê investimentos no futebol e a reestruturação da Vila Canária, o CT da equipe.

“O Ypiranga passa a fazer parte da plataforma da Squadra, atual proprietária do Londrina SAF, formando uma rede de cooperação técnica visando potencializar o desenvolvimento de atletas e a qualificação de seus elencos para competições profissionais e de base”, diz o comunicado

O Ypiranga é o segundo clube gerido por Bellintani desde que ele deixou o Bahia, no fim de 2023. Em abril, ele concluiu a compra de 90% da SAF do Londrina, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao CORREIO, Guilherme Bellintani revelou que a sua ideia é de ter três clubes no futebol brasileiro. A próxima aquisição deve ser a de uma equipe de São Paulo.

Fundado em 1906, o Ypiranga foi uma das primeiras grandes forças do futebol baiano. O aurinegro é o terceiro maior vencedor do Campeonato Baiano, com 10 títulos. O clube fica atrás apenas de Bahia e Vitória.

A equipe não disputa a primeira divisão do Campeonato Baiano desde 1999, e está fora do futebol profissional desde 2016, quando não conseguiu o acesso na Série B.