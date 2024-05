'CLÁSSICO DA PAZ'

Torcidas organizadas são alvos de operação da Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia realiza a operação “Clássico da Paz”, em Salvador, neste domingo (12). As ações em conjunto com a Polícia Militar têm o objetivo de reprimir crimes violentos cometidos por membros de torcidas organizadas.

Mais de 100 policiais cumprem mandados judiciais em sedes de torcidas organizadas e em outros pontos da capital para a localização de materiais utilizados nos ataques contra torcedores. Os elementos coletados contribuirão para as investigações que visam a responsabilização dos autores e a identificação de demais envolvidos.

A iniciativa é coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), com a 10ª Delegacia Territorial (DT/ Pau da Lima). O diretor do Depom, delegado Arthur Gallas, especifica o objetivo das ações. “Esta operação origina-se em inquéritos policiais nas Delegacias do nosso Departamento, que tratam de atos violentos decorrentes da rivalização entre torcidas organizadas, de Salvador”, pontuou.