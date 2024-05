SÉRIE A

Dentro do Z4, Vitória tenta se reabilitar no Brasileirão diante do Vasco

Times são adversários diretos na luta contra o rebaixamento

Publicado em 12 de maio de 2024 às 05:00

O Vitória vai tentar espantar a má fase e iniciar a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Depois de empatar com o Bahia e perder para Palmeiras, Cruzeiro e São Paulo, o rubro-negro encara o Vasco em busca do primeiro resultado positivo na competição. A bola rola neste domingo (12), às 18h30, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 6ª rodada.

“O nível das equipes na Série A é elevado e a margem de erro deve ser curta. Temos cometido erros cruciais e temos que ter muita atenção. Pegamos um início de tabela com grandes adversários, mas eu acho que o Vitória vai se reajustar”, afirmou o técnico Léo Condé.

Com apenas um ponto, o Leão amarga a zona de rebaixamento, na 18ª posição. A situação do Vasco é semelhante. Com três somados, o time cruzmaltino também faz parte do grupo da degola, em 17º lugar. Portanto, será um confronto direto entre duas equipes que tentam tirar a corda do pescoço.

“Não tem jogo fácil. São todos jogos difíceis”, avisou Condé. “A gente sabe que vão ter quatro, cinco equipes brigando por título, sete ou oito por Libertadores e outras contra o rebaixamento e vaga em Sul-Americana”, completou.

Vale lembrar que o Vitória tem uma partida a menos que o Vasco, pois o duelo contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, válido pela 2ª rodada, foi adiado e ainda não tem data definida. Atlético-GO e Cuiabá, 19º e 20º colocados, respectivamente, completam o Z4.

O único ponto somado pelo rubro-negro no Brasileirão foi como mandante, no empate em 2x2 com o Bahia, no Barradão. As derrotas para Palmeiras (1x0) e São Paulo (3x1) também foram em Salvador.

Nesse começo de campeonato, o Leão disputou apenas uma partida como visitante e perdeu para o Cruzeiro, por 3x1, no Mineirão. A última vitória fora de casa nesta temporada aconteceu no dia 23 de março, por 1x0, diante do Fortaleza, no Castelão, ainda pela Copa do Nordeste.

“Você vivencia bons e maus momentos no futebol. A gente está passando por um momento que mudou muito o plantel. Está todo mundo se conhecendo ainda”, pontuou Léo Condé.

Quem joga?

O técnico vai escalar um estreante entre os titulares diante do Vasco. O zagueiro canhoto Reynaldo ganhará a primeira oportunidade entre os 11 jogadores iniciais. Ele será o substituto de Wagner Leonardo, que cumpre suspensão automática após ser expulso na derrota por 3x1 para o São Paulo, no domingo passado (5).

Recuperado de contusão no joelho, o zagueiro Camutanga voltou a treinar com o elenco essa semana e pode compor a dupla de zaga se reunir condições de jogo. Caso não esteja apto, Bruno Uvini seguirá no time.

O Leão jogará reforçado no meio-campo. Rodrigo Andrade está recuperado de lesão, treinou com bola a semana toda e retornará à equipe para formar a trinca de volantes com Willian Oliveira e Dudu. O atacante Iury Castilho também está à disposição após tratamento de lesão.