BRASILEIRÃO

Bahia x Bragantino: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de vencer o Botafogo e conquistar o primeiro triunfo fora de casa, o Bahia quer seguir embalado no Brasileirão. Neste domingo (12), o tricolor recebe o Red Bull Bragantino, na Fonte Nova, pela 6ª rodada da competição. A meta do tricolor é a de se manter no topo da tabela. O clube inicia a rodada na vice-liderança, com os mesmos dez pontos do líder Athletico-PR. O técnico Rogério Ceni tem praticamente todo elenco à disposição. As únicas baixas são os machucados Ryan e Acevedo. Confira informações sobre a partida.