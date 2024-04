SUSPEITA DE TRÁFICO

Três homens morrem e PM é ferido após troca de tiros em Simões Filho

Três suspeitos de tráfico de drogas morreram e um policial militar foi ferido após troca de tiros na tarde de sábado (27), no bairro Simões Filho 1, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O PM foi atingido na coxa direita e não corre risco de morte.

Em seguida, as viaturas continuaram as rondas nas proximidades e localizaram três homens com ferimentos por arma de fogo, eles foram socorridos para o Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiram aos ferimentos.