TRÁFICO DE DROGAS

Suspeito morre e comparsa é preso após troca de tiros com a PM

Um homem morreu e outro foi preso após trocar tiros com policiais militares no bairro de Santa Clara, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (27). Segundo a Polícia Militar, os envolvidos no tiroteio traficavam drogas na região.