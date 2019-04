Vida militar é 'completamente diferente', não ganha hora extra, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro defendeu neste sábado (27) a reestruturação das carreiras militares como está prevista no projeto de lei que trata da aposentadoria militar. "Você tem que conhecer como é a vida dos militares. Eu estou com vários aqui, não ganham hora extra, pessoal que está na fronteira, nos navios, está na floresta amazônica, muitas vezes em missões extraordinárias, como GLO - Garantia da Lei e da Ordem. É uma vida completamente diferente", disse.

Ele afirmou que é um "tributo que se exige de todos para que se possa bem cumprir essa missão. É uma classe tão maravilhosa que nos momentos mais difíceis da nação sempre esteve ao lado do povo".

Bolsonaro afirmou ainda desconhecer críticas sobre o reajuste de salários para a categoria e disse que dar os mesmos direitos a militares na Previdência fará com que o custo suba muito.

O presidente participou de um almoço em Brasília para comemorar o aniversário do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Walton Alencar. Na saída, afirmou que não tratou sobre a reforma da Previdência com os presentes, entre eles, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) . "O momento é de dar uma relaxada, né", disse.

Questionado sobre o fato de que um general aposentado possa ganhar mais que o seu salário, Bolsonaro afirmou não estar preocupado com o quanto recebe atualmente. "Estou servido ao País", disse.