Vídeo: carro afunda em avenida no Garcia após rompimento de adutora

Um carro afundou na Avenida Reitor Miguel Calmon, perto da subida para o Garcia, por conta de um alagamento na região após uma adutora romper na manhã desta quinta-feira (16). Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o veículo afundando, enquanto as pessoas que estavam dentro ficam em pé na parte frontal.

Um casal estava no carro e conseguiu sair pela janela. Não demorou muito para o veículo ficar totalmente submerso. Pessoas próximas observam. "Vai acabar o carro dela", lamenta uma pessoa que gravou a cena, desesperada.

A Avenida Reitor Miguel Calmon faz ligação com a Garibaldi, e é importante para o acesso aos dois principais circuitos do Carnaval soteropolitano, no Campo Grande e na Barra. A folia começa hoje à tarde.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o tráfego está intenso no sentido Vale do Canela - os motoristas que vão para lá devem fazer o retorno na Praça Lord Cochrane, seguir pela Vasco da Gama, Vale dos Barris e acessar o Vale do Canela pela Centenário.

A Embasa informou via nota que o rompimento de uma tubulação de grande porte fez com o que o abastecimento de água fosse interrompido em vários pontos da cidade. As obras de reparo estão em andamento, com previsão para terminar às 17h de hoje.

Estão sem água pontos do Alto das Pombas, Barra, Canela, Engenho Velho da Federação, Federação, Gamboa, Garcia, Graça, Jardim Apipema, Morro do Gato, Morro Ipiranga, Ondina, Alto de Ondina, Parque São Brás, Vila Matos e Vitória.