Vídeo mostra agressão de vereador de Jacobina a jornalista durante festa junina

O caso do vereador Valnei dos Anjos (PCdoB), da cidade de Jacobina, flagrado ao agredir uma jornalista em festa promovida pela prefeitura, ganhou maior repercussão após a divulgação do vídeo que mostra a situação, que aconteceu no último domingo (5), no Arraiá de Santo Antônio, dentro do Parque de Exposições da cidade.

O vereador esbarrou no pé de Ellen Mascarenhas, diretora de comunicação da prefeitura. Quando ela reclamou e uma discussão entre os dois teve início, o vereador passou a agredir a vítima com xingamentos, empurrões e depois deu um soco na cabeça da jornalista, segundo as imagens do vídeo.

Nas imagens, duas viaturas da Guarda Municipal de Jacobina são vistas, e três agentes veem a agressão. Eles só se aproximam do vereador após duas pessoas terem o segurado. Em seguida, o vereador é levado por outras duas mulheres, como se estivesse alcoolizado.

Procurado para um posicionamento, Valnei dos Anjos pediu para que a reportagem procurasse as suas redes sociais, na qual está publicada uma nota.

No posicionamento, diz que vem à público esclarecer que sempre foi norteado pelo respeito à mulher e que comprovará a inocência após o processo legal.

A reportagem entrou em contato com Ellen, que afirmou que terá disponibilidade a partir das 18h.

O núcleo da Comissão de Defesa da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Jacobina emitiu uma nota de repúdio sobre a agressão e a mesa diretora da Câmara de Vereadores disse que espera apuração dos órgãos competentes para tomar medidas administrativas e judiciais contra o vereador. Assim como a OAB, afirmou que também repudia qualquer ato de violência contra as mulheres.