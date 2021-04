Vídeo mostra Jairinho comendo sanduíche entregue pelo próprio diretor de presídio

Imagens mostram o vereador Jairo Souza Santos Junior, o Dr. Jairinho, recebendo um sanduíche diretamente do diretor da Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, Ricardo Larrubia da Gama. A cena foi divulgada por O Globo e é do último dia 8, quando Jairinho foi preso pela morte de Henry Borel Medeiros, 4 anos, junto com a namorada Monique Mediros, mãe do menino.

O vídeo revela Jairinho recebendo a comida das mãos do diretor por volta das 15h30. As cenas são da recepção do presídio. O secretário de Administração Penitenciária, Raphael Montenegro, diz que o lanche entregue ao político era o mesmo servido aos outros presos e não há sinais de regalias. Por constatar que as imagens não mostram nada demais, ele disse que não abriu nenhum procedimento para investigar denúncias de que o vereador teve tratamento privilegiado na prisão.

"Qualquer pessoa que tiver acesso às imagens perceberá que, por volta da 15h30, em ambiente comum da unidade, foi entregue ao interno Jairo o mesmo “kit lanche” que se oferece a todos os internos que estejam em trânsito para audiências. De fato é o diretor quem entrega o lanche ao Vereador, mas se trata do mesmo lanche que se oferece aos presos em trânsito para audiência", alega.

As imagens foram encaminhadas para o Ministério Público do Rio. "Não posso deixar de prestar minhas sinceras homenagens ao policial penal Ricardo Larrubia, que com tantos anos de bons serviços prestados ao sistema penitenciário, diante das denúncias optou por pedir exoneração da função de direto do Presídio Frederico Marques", acrescentou o secretário.

Larrubia saiu depois das acusações de tratamento diferenciado, pedindo exoneração. Ele foi nomeado para dirigir o Instituto Penal Cândido Mendes.

O MP-RJ diz que recebeu uma denúncia anônima de que Jairinho e Monique teriam recebido regalias na prisão. "A partir das informações trazidas na denúncia e providências de verificação, não foi encontrado nenhum elemento ou indício de irregularidade na recepção dos internos. O procedimento de isolamento foi observado para evitar riscos de instabilidade no ambiente prisional. A medida atende ao protocolo padrão adotado sempre que necessário e justificado como no caso", diz a assessoria do órgão.

A denúncia de irregularidades foi feita pelo SBT Rio, afirmando que fontes afirmaram que Jairinho teria ficado na sala de um diretor enquanto permaneceu na unidade. Monique também teria ficado em uma sala, sem ir para cela. Eles teriam almoçado a mesma comida do diretor, fora do que é ofertado aos demais presos.

A Seap diz que os dois cumprem procedimento de isolamento de 14 dias antes de se juntarem aos outros detentos. Agora, Jairinho está no Presídio Petrolina de Oliveira e Monique no Presídio Ismael Pereira Sirieiro.