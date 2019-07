Vídeo mostra suspeito de matar namorada deixando-a no hospital em SC

Gabriella e Nathan (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança do Hospital Bethesda, em Joinville (SC), registraram o momento em que Leonardo Nathan Chaves Martins entra carregando a namorada, Gabriella Custódio da Silva, 20. Ele abandona a jovem no pronto-socorro e vai embora. Baleada no peito, Gabriella morreu na unidade, na terça-feira (23). Leonardo Nathan é o suspeito de ter efetuado o disparo e está foragido.

As imagens mostram quando o namorado entra primeiro sozinho, correndo, às 17h24, na área de recepção. Ele pede ajuda de enfermeiros, sai e volta com Gabriella no colo. Pouco depois, deixa o local caminhando traquilamente.

Veja:

O diretor do hospital, Hilário Dalmann, disse ao G1, que o suspeito trouxe a vítima no porta-mala. "Quem estava ali, o próprio guarda, o próprio pessoal que estava ali, viram que ela chegou dentro do porta-mala. Depois que ele deixou ela, ia pegar os documentos pra fazer a ficha, mas não retornou mais", diz. "Foi tentado reanimar durante 20 minutos, sem sucesso, porque ela chegou sem sinais vitais. Ela levou um tiro no tórax superior direito".

O advogado de Leonardo Nathan, Pedro Alves da Silva, diz que o cliente se apresentará na quinta-feira para ser ouvido pelo delegado.

Fuga

Depois de abandonar Gabriella no hospital, o suspeito voltou para casa, deixou o carro e fugiu. Ele então teria ligado para o pai para pedir ajuda. Um amigo do pai dele foi até a casa para retirar o carro. "Quando o amigo do pai estava saindo com o veículo, a polícia chegou ao local e realizou a prisão dele por embriaguez ao volante, já que ele estava sob o efeito de bebida alcoólica", diz o delegado do caso, Eliezer Bertinotti.

Crime

Gabriella foi baleada na casa da sogra, no distrito de Pirabeiraba. A sogra já foi ouvida. Ela contou que ouviu um disparo, mas quando foi verificar o que tinha acontecido não encontrou mais o casal.

(Foto: Reprodução)

No velório de Gabriella, hoje, amigos e familiares falaram sobre a garota, que trabalhava até recentemente em uma transportadora da região, mas agora, desempregada, se preparava para trabalhar como motorista de aplicativo. Há cerca de três meses, a jovem fez um "chá de panela" em casa, quando passou a morar com o namorado. Os dois se conheciam desde a época da escola, mas estavam namorando de maneira oficial há cerca de seis meses.

"Ao mesmo tempo que eles tinham um relacionamento bom, eles brigavam bastante, mas depois já estavam bem. Não dá para acreditar que ele fez isso", disse ao NSC Total Danielle Lopes, amiga da vítima. Eu só queria poder ter defendido ela disso, defendido de tudo isso e eu não consegui, mas Deus sabe o que faz. Ela, para mim, foi mais que uma amiga, foi uma irmã. Não tenho palavras para o que aconteceu".

O corpo de Gabriella Silva será sepultado nesta quinta em Penha, no Litoral Norte catarinense.