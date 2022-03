Vídeo: mulher desacordada é deixada na rua e estuprada por homem que passava

Uma mulher de 41 anos foi deixada desacordada e depois estuprada em via pública ao lado de um estabelecimento no bairro Ponta da Serra, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vítima foi abandonada no local durante a madrugada, ao lado do Centro Comercial Ponta da Serra. Um indivíduo se aproximou, por volta das 5 horas da madrugada do dia 20 de março, e cometeu o estupro. A ação criminosa foi filmada por meio de câmeras de seguranças.

A mulher é deixada em um canto do lado de fora do estabelecimento, que já estava fechado, conforme mostram as imagens obtidas pelo O POVO. Há movimentação de cerca de sete pessoas perto do local, fora do comércio. A vítima, ainda desacordada, permanece em via pública até o grupo ir embora, aponta o vídeo da cena.

As imagens das câmeras de segurança mostram o exato momento do estupro: o criminoso que passava na rua vê a mulher em situação de vulnerabilidade e comete o crime. Depois de aparentemente perceber que um carro se aproximava, ele sai de cima de vítima como se nada tivesse acontecido.

Mulher foi abandonada por grupo em rua de Itaitinga, no Ceará

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) se pronunciou sobre o caso. Por meio de nota, o órgão informou que a Delegacia Metropolitana de Itaitinga é responsável pela investigação e que a vítima foi socorrida até uma unidade hospitalar da região. Passados dez dias do caso, o criminoso ainda não foi preso.





Originalmente publicada em O Povo