Vídeos mostram momento em que advogado atira e mata barbeiro no Imbuí

As imagens das câmeras de segurança de um quiosque no Imbuí mostram o momento em que o barbeiro Lucas Souza de Araújo, 29 anos, é morto a tiros. O acusado pelo crime, o advogado José Geraldo Lucas, 27 anos, foi preso na quarta-feira (27), assim como um amigo dele, identificado como Jean, que teria entregado a pistola 9mm usada no homicídio.

Nas cenas, é possível ver José Geraldo à esquerda, de blusa branca, conversando com um rapaz de regata preta. Lucas, de blusa vermelha, está no ponto direito da cena com outras pessoas. Até que o advogado sai andando na direção do grupo, aparentemente tentando dar um soco em alguém. Depois, José Geraldo dá passos para trás e saca a arma, enquanto Lucas e o irmão, Lauro, vão na direção dele. Alguém arremessa uma cadeira. O advogado atira e Lucas cai. Os clientes correm. José Geraldo ainda pega algo no chão e também sai do local. Marisa, esposa de Lucas, volta para socorrê-lo.

Outra imagem, mais perto de Lucas, mostra quando o advogado chega e tenta desferir um soco em Lauro, que consegue se desviar e atira uma cadeira na direção dele, correndo depois. Lucas corre e sai de cena - nessa câmera, não é possível ver os tiros, mas vemos quando o advogado se aproxima e pega o objeto no chão.



Prisão

Os dois suspeitos foram presos ontem. O irmão de Lucas, Lauro, conta como foi o crime. "Ele me deu um soco, eu fui agredido pelo assassino do meu irmão. Eu não fiz nada com ele, meu irmão não fez nada com ele, a minha esposa e a esposa de meu irmão não fizeram nada com ele. Quem fez foi ele. As câmeras estão lá", afirma.

Lucas morava em São Cristóvão e tinha uma barbearia em Pernambués. Ele deixou uma filha de 8 anos e um de 4. A avó disse que os netos sentem a falta do pai e ainda não entenderam o que aconteceu.

Segundo a Polícia Civil, também foram apresentadas no DHPP as roupas dos suspeitos e a pistola 9mm usadas no dia do crime. Os dois presos serão interrogados e passarão por exame de lesões. A polícia informou também que já solicitou as imagens das câmeras do estabelecimento.

Crime

O crime aconteceu em um quiosque ao lado da Barraca do Zurca, na Praça do Canal. Houve muita correria no local. Lucas estava no bar com a esposa, o irmão e a cunhada. Quando as mulheres levantaram para ir ao banheiro, um dos suspeitos teria 'mexido' com a mulher dele. Lucas então se aproximou para tirar satisfação, mas os dois brigaram. Depois, o advogado atirou nele.

Lucas foi baleado na cabeça e no peito e morreu no local. De acordo com a 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Boca do Rio), na noite do crime, o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) acionou policiais militares da unidade após informações de disparos de arma de fogo. No local, a equipe já encontrou a vítima sem vida e isolou a área para perícia.

(Foto: Reprodução)

O advogado do suspeito disse à TV Record que o cliente tem autorização para portar arma e que o crime "foi um fato isolado". "Foi um fato isolado na vida, nunca teve problema, por isso não vai ficar assim. Infelizmente está sendo acusado dessa fatalidade, não podemos acusar, estou aqui para buscar uma resposta sobre uma punição dentro dos rigores da lei, onde seja preservado o mais amplo direito de defesa", disse Antônio Glorisman. José Geraldo e o amigo Jean foram presos na quarta-feira (27).

O irmão de Lucas usou as redes sociais para lamentar a morte do jovem. "Não existe dor maior do que uma dor de um irmão, um pai e uma mãe. Você me entendia, a gente era um só carne e osso", escreveu Lauro. "Antes de você morrer, você falou que pessoas boas morrem cedo, você disse que me amava, ligou pra meu pai, pra meu irmão Léo, disse que amava Marisa e beijou a mão de minha esposa como uma despedida", continuou. "Você está cravado no meu coração. Te amo, meu irmão".