Vini Figueira abrirá restaurante de frente para o mar em Salvador

O chef Vini Figueira inaugura seu novo restaurante no próximo dia 17, no Rio Vermelho, em Salvador. Com cardápio voltado para frutos do mar, o “Vini Figueira Mar” terá ostras, mariscos, siri-mole e várias iguarias do litoral, em parceria com cooperativas da região. A casa começará a funciona em ritmo de soft opening (fase de testes) e ocupará um endereço na Travessa Bartholomeu de Gusmão, em frente à Praia da Paciência.

Antes disso, o chef participa de uma série de eventos na capital baiana. Na quarta-feira, dia 11, Figueira assina o coquetel de abertura do I Fórum ESG, que acontece no Porto Salvador e é realizado pelo Jornal Correio e portal Alô Alô Bahia. No dia seguinte, comanda o buffet do coquetel de abertura da exposição “Elas”, na Florense Salvador. Já nos dias 12 e 13 é o responsável pelo jantar do Congresso Nacional de Magistrados, com mais de 2 mil pessoas por noite, que acontece no Centro de Convenções.