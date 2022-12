Virada holística: os retiros espirituais que atraem quem quer fugir das festas de Réveillon

O ritual começa uma hora antes da meia-noite. Nada de pular ondinhas, soltar fogos de artifício no céu ou estourar um espumante. Bebida alcoólica, na verdade, nem mesmo é permitida ali. Também sem contagem regressiva. A meia noite deste sábado (31), será um momento de silêncio - no máximo, o único som deve ser o da pessoa que estiver conduzindo a meditação.

"A virada do ano, em particular, vai ser meditando. É uma meditação para que você passe pelo portal do Ano Novo na companhia e na comunhão com Deus, da forma mais profunda que você conseguir. Aí, sim, seu ano começa a ser realmente novo", diz o engenheiro Ricardo Abude, 62 anos. Ele conduz o Retiro de Itaparica, na ilha homônima, a cerca de cinco quilômetros do terminal de Bom Despacho, há 14 anos, ao lado da esposa.

No Retiro de Itaparica, na virada do ano, a base é o silêncio (Foto: Reprodução)

A meditação da meia-noite é só uma parte da programação para 22 pessoas que, de lá, vão entrar no Ano Novo voltando-se para dentro de si mesmas - cuidando da mente e do espírito. Mas a proposta da comunidade em Itaparica não é muito diferente de outras tantas em diferentes regiões do estado. Com yoga, meditação e refeições veganas ou vegetarianas, retiros se tornaram uma opção frequente de quem quer fugir da muvuca ou simplesmente se conectar consigo.

Às vezes, o silêncio vem antes. No retiro Self Estrela Azul, em Serra Grande, distrito de Uruçuca, no Sul do estado, a recomendação é se manter em silêncio da hora que os participantes acordarem até o café da manhã neste sábado. Mas, após atividades que vão do banho de mar de purificação a um workshop de fechamento de ciclos, a noite terá uma ceia de ano novo. O ponto alto, porém, virá às 23h com a chamada consagração do Cacau Sagrado.

Os facilitadores preparam uma bebida cerimonial a base de cacau 100% puro e concentrado, com água ou leite vegetal, açúcar mascavo e especiarias.

"O cacau tem o poder de aumentar o fluxo de sangue no coração em até 40% e é um alimento muito rico em diversos nutrientes, além de dar muita energia. Fazemos a cerimônia do cacau e celebramos a virada na praia também utilizando as águas do mar como um símbolo para lavar o ano que passou e pedir que possamos receber muitas bênçãos neste novo ano", explica a psicóloga, professora de yoga e mentora espiritual responsável pelo Self, Lily Hastings.

O retiro Self Estrela Azul, realizado por Lily Hastings, ofereceu apenas dez vagas para o Ano Novo, para uma experiência mais exclusiva (Foto: Divulgação)

Público

Em geral, quem busca uma experiência como essa está em busca de autoconhecimento. É comum que os relatos sejam de quem quer fugir de um momento regado a comida e bebida em excesso. No Self Estrela Azul, que começou na quinta-feira (29) e vai até segunda (2), a proposta é de algo mais exclusivo, com apenas dez vagas.

Segundo Lily Hastings, os participantes falam em um começo de transformação. Para algumas, é uma forma de manter um estilo de vida mais saudável e consciente. Para outros, porém, é ainda mais visível.

“(São) Pessoas que passaram a se alimentar melhor, que aprenderam a se observar mais, a ter uma prática diária de meditação, de escrita diária sobre o que acontece em seu mundo interior e de uma conversa mais íntima com a força criadora do universo”, diz ela, que promove retiros desde 2010.

No caso do Self, o próprio nome do retiro tem a ver com a meta principal - "Experiências sagradas que levam à liberdade", na sigla em inglês.

A participação no Self já inclui acomodação, que pode ser em bangalôs duplos ou individuais (Foto: Reprodução)

"O objetivo é levar as pessoas a essa libertação dos vícios de comportamento, das crenças limitantes e tudo aquilo que nos impede de sermos plenamente felizes e livres, como ensina a tradição Védica (base do yoga) e também as escrituras sagradas religiosas quando lidas em sua mensagem essencial", completa Lilly.

Vagas

No Retiro de Itaparica, a programação de fim de ano começa cedo: anualmente, entre os dias 15 e 16 de dezembro e vai até 5 de janeiro. A ideia do início que antecede a outras comunidades é de incluir também o período do Natal e se preparar para o silêncio. Essa formatação começou a acontecer justamente depois que ele percebeu que havia mais pessoas que, como ele e sua esposa, também buscavam por outra forma de passar o fim de ano e começo do próximo.

"Desde o início, eu tinha um verdadeiro pavor da forma como as pessoas comemoravam o Natal e o Ano Novo. Sempre achei uma coisa vazia, repetitiva, dissociada do significado espiritual profundo que essa época tem. Então, surgiu a ideia de a gente fazer um retiro longo, para que as pessoas pudessem passar essa época se concentrando no aspecto espiritual", explica Ricardo Abude.

Assim, o foco é nos adultos, justamente porque a base é estar em silêncio. O silêncio, de acordo com Abude, é a ferramenta que permite ir além da superficialidade no convívio com as pessoas. Todas as manhãs, há duas meditações, todos os dias. No final da tarde, os organizadores projetam vídeos de ensinamentos de Paramahansa Yogananda, guru considerado o pai da yoga no Ocidente.

Os ensinamentos do guru Paramahansa Yogananda são repassados em atividades (Foto: Reprodução)

“O ano novo é um ritual de passagem. Você está concluindo um ciclo e vai iniciar um novo ciclo em sua vida. Muita gente usa essa época para as famosas promessas de Ano Novo, mas elas não chegam nem ao dia 5 de janeiro, porque você não se utiliza espiritualmente desse ritual de passagem”.

Na noite do dia 31, só há a meditação que vai até 00h15 do dia 1. A celebração social fica para o dia seguinte, quando há uma confraternização entre os participantes. Mas nunca tem álcool - nas palavras de Abude, bebida alcóolica e o binômio meditação e yoga são como água e óleo. Não se misturam.

“Você não consegue ter um mergulho profundo na sua mente por motivos óbvios”, pondera. A dieta, por sua vez, é ovolactovegetariana - ou seja, permite alimentos vegetais, mas também ovos e derivados do leite. “A ideia básica é passar o momento especial da virada do ano em momento de comunhão com Deus e apenas em segundo lugar as atividades sociais”.

Os depoimentos de participantes são de que, após uma experiência como essa, sentem-se transformados. Há quem diga que se tornou uma pessoa menos turbulenta, menos ansiosa, inquieta e até menos deprimida. “Você vai se tornando uma pessoa com as qualidades inversas - mais calma, mais eficiente na vida, no seu trabalho, nas relações humanas, porque deixa de ser um vulcão em ebulição. Consequentemente, uma pessoa mais feliz”.

Realidades

A demanda era tão significativa que as vagas se esgotam meses antes, todos os anos. Em 2022, não foi diferente. A situação é a mesma do retiro Unah Piracanga, em Maraú, onde as 80 vagas se esgotaram há dois meses. Para um dos coordenadores do retiro, Diego Wawrzeniak, a principal razão da procura nessa época do ano é justamente por ser um período em que mais pessoas têm disponibilidade para viajar.

Lá, a maior parte das pessoas que busca a experiência é composta por mulheres - em especial, dos 25 aos 35 anos. Ainda assim, ele ressalta que há diferentes participantes. Muitos trabalham em grandes cidades, inclusive no mercado corporativo, e têm a consciência de que precisam desacelerar da vida que levam. Entre as atividades, estão oficinas de dança, arte-terapia e rodas de mantras.

"Vejo que cada vez mais as pessoas estão buscando uma forma de começar o ano que seja mais conectada com elas mesmas. É muito fácil começar numa balada de Réveillon ou encher a cara, tomando um monte de álcool, usar droga. Tem um monte de lugar assim e, no dia seguinte, a pessoa está destruída. Aqui é diferente. Você vê que as pessoas não precisam de alteradores de consciência para se divertir".

Na noite da virada, há uma festa com ceia vegana. Depois, há um dj em frente ao rio e ao mar. Durante o momento da virada, especificamente, haverá danças circulares, com os participantes dançando em roda, de mãos dadas. Entre os shows da noite, há desde um momento para o carimbó até uma banda que tocará mantras ao nascer do sol. Segundo ele, o feedback de quem já passou pelos retiros é de que mais de 90% das pessoas afirmam que recomendariam a experiência.

No Unah Piracanga, as atividades incluem de práticas de yoga a rodas de mantras (Foto: Reprodução/Instagram)

"A transformação é muito linda e impressionante. Para a gente, alimenta o nosso propósito. As pessoas saem daqui muito tocadas, com vontade de manter essa cultura na vida delas, de ter práticas mais saudáveis, cuidar melhor do meio ambiente, deixar de consumir plástico".

No Retiro de Itaparica, no fim do ano, cada diária fica, em média, por R$ 300 por pessoa. O valor já inclui acomodação, as atividades do retiro e a alimentação no período.

Já no Self Estrela Azul, o valor total fica entre R$ 8,1 mil e R$ 9,9 mil em bangalôs duplos, além de R$ 15 mil no bangalô individual. No Unah Piracanga, havia pacotes a partir de R$ 3,5 mil.