Virada Sustentável lança Prêmio Boas Práticas Sustentáveis

Dar visibilidade a iniciativas e práticas de responsabilidade social e sustentabilidade é o objetivo principal do Prêmio Boas Práticas Sustentáveis, iniciativa pioneira da Virada Sustentável Salvador 2019, em parceria com a Aganju e Salvador Meu Amor. O formulário para participar está disponível em www.boaspraticassustentaveis.com e é direcionado às pequenas e micro empresas da cidade. As inscrições seguem até 11 de outubro.





“Não existe um prêmio dessa natureza em Salvador, voltado aos pequenos e médios, e é de extrema importante desconstruir essa ideia de que só os grandes empresários podem fazer isso, até porque sustentabilidade e responsabilidade social começam dentro de nós. Tem a ver com o exercício do olhar, em trazer esse olhar para dentro da cidade e perceber que tem muita gente fazendo coisas legais. E o prêmio serve, justamente, para dar mais visibilidade e credibilidade a essas iniciativas”, destacou a diretora da Aganju, Leana Mattei.





“A ideia é que a Virada seja também um espaço de discussão sobre o que as empresas estão fazendo com relação à sustentabilidade, mesmo aquelas que não têm como oferecer atividades ou oficinas durante a programação. E, ainda, um movimento de valorização do território Salvador em suas práticas de produção e modos de se relacionar”, completou o coordenador geral da Virada e idealizador do Salvador Meu Amor, Maurício Galvão.





O Prêmio, exclusivo a empresas sediadas em Salvador, é segmentado em cinco categorias: Moda, Bares e Restaurantes, Serviços, Eventos e Casas de Shows, e Campanhas de Comunicação. Cada empresa pode concorrer com até dois projetos/boas práticas que tenham sido implantados nos últimos 12 meses (setembro de 2018 a setembro de 2019). Para participar, é imprescindível não ter pendências legais junto ao Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Inema.





Serão levadas em consideração o caráter inovador do projeto e a sua conexão com a cidade; os indicadores de desempenho ambiental, tecnológico, sociocultural e econômico; a capacidade de continuidade do projeto e o potencial de difusão, entre outros critérios. “Existe muito poder nas nossas escolhas enquanto consumidores e, quanto mais informações tivermos sobre o que estamos consumindo, melhor para que possamos optar por adquirir produtos de empresas comprometidas com sustentabilidade”, defendeu Leana Mattei.





Além de reconhecer esforços, estimular e premiar os estabelecimentos do setor empresarial que adotam práticas mais sustentáveis em seus processos, o Prêmio visa fomentar, em todo o mercado, o compromisso quanto à preservação socioambiental, apoiado em práticas de gestão e tecnologias sociais e em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU – o Festival, inclusive, tem o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A proposta é de que o Prêmio seja realizado anualmente e que também possa servir como estímulo a uma mudança de comportamento cotidiano.





Os vencedores serão anunciados no evento de abertura da Virada Sustentável, dia 08 de novembro. Além do prêmio simbólico – uma escultura de cerâmica em formato de folha, assinada pela artista plástica Hilda Salomão -, contarão com uma consultoria da Aganju de análise e plano de melhoria das boas práticas. A curadoria do Prêmio será composta por profissionais da área de sustentatiblidade, do setor público e privado, que terão entre os dias 12 e 26 de outubro para avaliar os candidatos.





Vire Salvador

Maior festival de cultura, mobilização e educação para a sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável é uma correalização do Instituto Virada Sustentável e Rede AMO de Comunicações Socioculturais, e realização da Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Pátria Amada Brasil e Governo Federal. Nesta 3ª edição na capital baiana, via Lei de Incentivo à Cultura, tem o patrocínio da CMPC e Uber Eats, e o copatrocínio da Liberty Seguros. Conta também com o patrocínio do Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, o apoio institucional da Prefeitura Municipal do Salvador e a parceria do Salvador Meu Amor.





No ano passado, o Festival reuniu um público de mais de 45 mil pessoas, em quatro dias de atividades gratuitas, ocupando 50 espaços da cidade, de Itapuã a Cajazeiras, do Rio Vermelho ao Centro Histórico, do Subúrbio ao Santo Antônio Além do Carmo, passando pelo Solar do Unhão, Gamboa, Ladeira da Preguiça, Feira de São Joaquim, Federação, Morro do Gavazza, Barra e o Parque da Cidade. Entre as mais de 250 atividades, foram realizadas ações ambientais, de formação de crianças e jovens, vivências, oficinas, rodas de conversa, palestras, performances artísticas e shows musicais, entre outras. O edital para inscrição de projetos, para integrar a programação deste ano, está disponível em www.viradasustentavel.org.br até 11 de outubro.





Serviço:

Virada Sustentável Salvador 2019 – de 08 a 10 de novembro

Prêmio Boas Práticas Sustentáveis

Inscrições de micro e pequenas empresas – até 11 de outubro

Formulário disponível em: www.boaspraticassustentaveis.com

Gratuito

Premiação: 08 de novembro (durante o evento de abertura da Virada Sustentável Salvador 2019)

Dúvidas e mais informações: premio@boaspraticassustentaveis.com

Redes Sociais: @boaspraticassustentaveis | @viradasustentavel.salvador