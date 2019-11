Virada Sustentável Salvador é aberta nesta sexta (8) com debate sobre clima

Um debate sobre os desafios e avanços para alcançar as metas da Agenda 2030, promovida pela ONU e relacionada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), abrirá a Virada Sustentável Salvador 2019 nesta sexta-feira (8), das 9h às 12h, no Teatro Vila Velha.

O painel terá a participação de Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem, e representantes dos governos municipal e estadual. Eles discutirão como o posicionamento antecipado é essencial para atingir a meta de limitar o aumento da temperatura a 1,5°C até o final deste século.

De acordo com Soto, é necessária uma nova Revolução Industrial, na qual a inovação tecnológica é protagonista e a eficiência do uso de recursos um importante foco de mudança. "Talvez uma 5ª revolução já seja necessária, considerando as restrições oriundas das mudanças climáticas, mas também novas formas de consumo que garantam recursos para as gerações futuras. Isso é o que se convencionou chamar de desenvolvimento sustentável", destaca Soto.

Festival

Com o tema O Centro Pulsa - a vida em movimentos, a Virada Sustentável será realizada entre sexta (8) e domingo (10), ocupando mais de 50 espaços de Salvador com mais 300 atividades. Serão ações culturais, de mobilização e educação para a sustentabilidade. Uma das iniciativas será o projeto "Reciclar é Transformar", que trabalha os conceitos de redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais a partir de atividades lúdicas e jogos interativos, formando um ciclo sustentável.

O equipamento, que será instalado pela Braskem no Terreiro de Jesus, demonstrará o passo a passo da reciclagem para a transformação do resíduo plástico em um novo produto. Ao percorrer a estrutura, o participante conhecerá as etapas da reciclagem: separação, trituração, lavagem e secagem, extrusão e transformação, visualizando o caminho que os resíduos separados em casa fazem até que ingressem novamente no ciclo produtivo.

Para a diretora de Marketing e Comunicação Corporativa da Braskem, Ana Laura Sivieri, a Virada Sustentável é um projeto que inspira as pessoas para a reflexão e transformação, tendo como base o conhecimento e ações com conteúdos acessíveis sobre os diversos temas dentro da sustentabilidade. "A Braskem tem como propósito melhorar a vida das pessoas criando as soluções sustentáveis da química e do plástico. Nossa atuação é pautada pelo desenvolvimento sustentável e, por isso, a economia circular é algo que sempre permeou nossos processos. Assumimos o compromisso público de estimular a economia circular, por acreditarmos no poder da mobilização de todos os elos da cadeia, desde a indústria até o consumidor final", destaca Sivieri.

O espaço funcionará entre sábado (9) e domingo (10), das 9h às 17h.