Virginia conta como divide a fortuna do casal com o marido Zé Felipe

A influencer Virginia Fonseca contou como ela e o cantor Zé Felipe, seu marido, administram a fortuna do casal. Os dois assinaram um termo de comunhão parcial de bens, que torna possível a divisão dos bens adquiridos após a oficialização da união.

O casal se juntou em março do ano passado e tem uma filha de oito meses, Maria Alice. A influencer contou, em um vídeo publicado no seu canal do Youtube, que cada um tem o dinheiro vindo do seu trabalho, mas que o patrimônio no final das contas pertence aos dois.

"Na nossa conta, fica dinheiro dele e dinheiro meu, mas se for parar para analisar, tudo é meu e dele porque a gente é casado com regime de comunhão parcial de bens, que é tipo, depois que a gente casou, tudo que a gente construir é nosso", revelou.

"Eu faço os meus investimentos e ele faz os dele, mas é nosso, entendeu? Eu comprei recentemente uma área para construir e tal que está no nosso nome, no meu e no dele, eu tirei do meu dinheiro, mas é nosso", continuou.

Recentemente, eles se mudaram para uma nova mansão em Goiânia, em Goiás.