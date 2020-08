Vitão se apresenta no drive-in do Centro de Convenções

Como praticamente todos os artistas de sua geração, Vitão despontou na internet. Mas seu começo na adolescência foi marcado por covers dos mais diversos estilos - de Djavan ao rapper Rael -, o que poderia dar a impressão que se tratava de alguém sem identidade artística. Ainda assim, ele fazia sucesso e começou a criar ali sua base de fãs.

Eis que alguns anos se passaram e o rapaz provou que era capaz de dar uma virada e criar seu próprio estilo, em composições que têm desde o R&B (como Na Janela, gravada com Ivete Sangalo) ao samba, passando pelo rap. E é para mostrar essa diversidade que ele retorna a Salvador para se apresentar nesta sexta-feira (21) no drive-in do Centro de Convenções, às 22h.

O público, claro, assiste ao show dentro do carro. "É bem diferente de quando as pessoas estão em pé, pulando, cantando... mas a parada do drive-in é mais uma realização da vontade que eu tava de subir no palco", diz, com o sotaque típico de um jovem paulista, carregado de gírias. E ele voltou com tudo: além de Salvador, a miniturnê vai passar por nove cidades, como São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis.

No repertório, estará muita coisa de seu primeiro álbum, Ouro, lançado neste ano pela Universal Music e cuja turnê precisou ser interrompida por causa da covid. Então, prepare-se para ouvir Um Pouco de Você, Romeu e Julieta e outras canções.

Quarentena

Flores, parceria com Luísa Sonza tornou-se um dos maiores sucessos dele e também está garantida. A canção foi lançada no último Dia dos Namorados, durante a quarentena. Vitão diz que, sem shows, aproveitou o isolamento para compor novas músicas. “Esse período me permitiu parar um pouco e pensar na vida e na carreira. Pude ir pro estúdio, criei muita coisa” diz. Na quarentena, gravou sete canções.

No show, além da banda, Vitão terá a companhia do DJ Doug Moda, seu amigo e parceiro de palco. “Ter o Douglas comigo é uma realização de um sonho. Ele foi uma das primeiras pessoas que realmente acreditou em mim e botou fé no meu trabalho. Foi a pessoa do mercado da música que me descobriu. Sem ele, não estaria onde estou”.

Embora hoje suas apresentações sejam praticamente com 100% de repertório próprio, Vitão reconhece que a realização de covers no passado lhe deu uma base relevante. “Foi um período muito importante, porque ali comecei a abrir meu caminho para a música, foi quando comecei a criar minha base de fãs e as pessoas me conheceram. Aí, quando lancei meu repertório autoral, já tinha essa base”, afirma.

Vitão revela entusiasmo nesta volta à Bahia: “Tenho muitas lembranças boas de Salvador, que é um berço de carinho. Sempre que chego, sou recebido por fãs no aeroporto, que gritam, abraçam, choram... O público de Salvador transmite uma emoção diferente de qualquer lugar do Brasil. É um ‘calor’ muito grande, não só do clima, mas das pessoas”.

Serviço

Show Ouro. Sexta (21), 22h (abertura dos portões às 21h). Big Drive In Salvador (Boca do Rio). Ingresso: R$ 140 a R$ 230 (até 4 pessoas por carro), à venda no site sympla.