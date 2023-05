Vítima de racismo, jogador se nega a posar com faixa da LaLiga

Diakhaby, zagueiro do Valencia que denunciou ter sido vítima de racismo em 2021, se recusou a posar para foto com a faixa de uma campanha contra o racismo promovida pela LaLiga e pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Enquanto seus companheiros de time e os adversários do Mallorca se reuniram perto do meio de campo segurando a faixa juntos, antes de se enfrentarem nesta quinta-feira (25), o defensor francês permaneceu afastado.

"Racistas, fora do futebol" é a mensagem escrita na faixa, que também foi exibida em outras partidas da 36ª rodada do Campeonato Espanhol. A ação foi realizada após o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, adotar uma postura combativa ao ser vítima de racismo justamente em um jogo contra o Valencia.

A trajetória de Diakhaby indica que sua ressalva é com as instituições, pois, quando relatou ter sido vítima de racismo, não viu nenhuma ação ser tomada. Em 2021, ele denunciou ter sido chamado de "negro de m…" por Juan Cala, então jogador do Cádiz. Na época, todo o time do Valencia deixou o gramado em forma de protesto, mas voltaram por medo de retaliação. O zagueiro, contudo, não retornou.

Diakhaby denunciou o caso publicamente. A LaLiga até chegou a abrir uma investigação interna e encaminhou imagens à RFEF, que arquivou o processo por considerar o material disponível inconclusivo. Com isso, não houve nenhuma punição a Cala.

Quando Vinícius Júnior foi alvo de racismo no Mestalla, no último domingo, Diakhaby publicou em seu Twitter uma mensagem de apoio ao brasileiro. "Sim, claro que dou meu apoio a Vinícius contra os insultos racistas que ele recebeu de alguns torcedores. E espero que o meu clube faça o que for preciso para penalizar fortemente quem cometeu estes atos. Não dizer nada é ser cúmplice", escreveu.

Vítima constante de ataques racistas na Espanha, Vini Jr. reagiu de forma contundente frente ao novo episódio. Apontou que as medidas tomadas pelas instituições não são suficientes para coibir o racismo e provocou um forte debate sobre o tema no país Diante da cobrança pública, a LaLiga irá pedir a mudança de leis espanholas para ter mais autonomia para aplicar punições.

Em campo nesta quinta, o Valencia foi derrotado por 1x0 pelo Mallorca, com gol marcado por Vedat Muriqui. O resultado deixa os valencianos em 13º lugar, com 40 pontos, e o Mallorca em 11º, com 47.