INTERDIÇÃO

Trânsito na Avenida Bonocô sofrerá alterações para obras de viaduto

O trânsito será bloqueado no retorno localizado embaixo dos viadutos no trecho final da Avenida Bonocô nas noites de terça-feira (14) e quarta-feira (15), no sentido BR-324. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a interdição começa às 20h e vai até às 5h do dia seguinte.