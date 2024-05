SEM REAJUSTE

Com atividades paralisadas por 72h, servidores estaduais da saúde realizam nova assembleia

A categoria, que já está com indicativo de greve, se reunirá nesta quarta-feira (15) para discutir os próximos movimentos da classe

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de maio de 2024 às 20:25

Manifestação dos servidores em Itaberaba Crédito: Divulgação

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia (Sindsaúde BA) decretou uma paralisação de 72h em todo o estado, que teve início na segunda-feira (13). Nesta quarta-feira (15), a categoria, que está com indicativo de greve, se reúne em assembleia geral para discutir os próximos movimentos da classe.

De acordo com o Sidsaúde, a paralisação das atividades foi motivada pela falta de reajustes salariais com correção da inflação anual para a categoria. Desde o início do mês de abril a categoria tem pautado 54,25% em perdas salariais, vindo de governos anteriores. Os trabalhadores pedem reajuste de 10% ao governo que, no entanto, sugere a margem de 4%.

"A nossa assembleia deliberou 72h de paralisação, vamos mostrar nossa luta pela Bahia e revelar nossa força. Essa vergonha de proposta de 4%, reajuste salarial, não aceitamos. Fomos anjos e heróis contra a Covid-19, salvamos milhares de famílias e agora o que temos com o governo do povo? Nada, nem um diálogo", afirma a presidente do sindicato, Ivanilda Brito.

Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), a paralisação não está afetando o funcionamento de hospitais, policlínicas e centros de referência. "Reiteramos que há um diálogo permanente com todas as categorias, sendo a Secretaria da Administração a responsável pela condução das mesas de negociação com as entidades de classe, contando com o apoio da Secretaria da Saúde do Estado no que tange a área específica", diz em nota.

Nesta quarta-feira (15), além de manifestação em frente ao Shopping da Bahia, a partir da 8h30, ocorre a assembleia geral da categoria na sede do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud) no bairro de Nazaré, das 15h às 16h.