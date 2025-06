TECNOLOGIA

TRT Bahia passará a usar câmeras panorâmicas de 360º nas audiências; veja o que muda

Tecnologia passa a ser usada a partir de segunda-feira (30), quando as varas do trabalham passam a funcionar em novo endereço

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de junho de 2025 às 09:40

Varas do Trabalho deixarão o Comércio e passarão a funcionar na Paralela, a partir de segunda (30) Crédito: Divulgação

Mais do que uma mudança de endereço. Com a transferência das varas de trabalho do prédio do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) no Comércio para o novo Fórum Dois de Julho, na Paralela, que vai ocorrer na próxima segunda-feira (30), as audiências híbridas e telepresenciais passarão a ter mais qualidade. Todas as 39 salas de audiência do fórum vão contar com uma câmera 360º. O TRT da Bahia é o primeiro tribunal do trabalho do país que vai adotar essa tecnologia. >

O equipamento possui duas lentes olho de peixe, alta resolução de imagem e som, o que vai possibilitar uma melhor qualidade das audiências. isso porque, por intermédio de uma inteligência artificial (IA) embutida, a câmera 360º é capaz de capturar a imagem de todos os participantes da audiência, simultaneamente, além do som. Antes de ser implementada, ela foi testada, em forma de rodízio, nas varas do trabalho de Salvador. Atualmente, Salvador conta com 39 varas do trabalho, que são responsáveis por atender as demandas da capital e de Lauro de Freitas. >

"A diferença é enorme para as câmeras que a gente tinha. A gente tinha que ficar enquadrando, vendo se estava pegando direito. Em algumas, o áudio funcionava bem, em outras não. Nessa câmera não, qualquer pessoa que fala ela foca até no movimento da pessoa e consegue captar o áudio muito melhor do que a gente via na anterior", avalia a juíza do TRT Bahia, Viviane Neves.>

Secretário de audiência, Raimar Junior também vê com bons olhos a novidade que vai passar a fazer parte da sua rotina de trabalho. "Tinha que estar fazendo muito ajuste e, às vezes, tinha que mudar a testemunha de lugar. A câmera tinha um alcance pequeno de som, então a gente trazia sempre a parte para perto. Já essa câmera tem um alcance ótimo, ela consegue pegar todas as reações ao mesmo tempo, os movimentos, não só o áudio", ressalta.>

Já o presidente do TRT Bahia, o desembargador Jéferson Muricy, destacou que a dinâmica de trabalho é cada dia mais dependente das tecnologias. "Trazer essa tecnologia avançada vai possibilitar dar uma melhor visão ao juiz e aos participantes da audiência. Uma visão panorâmica do que está acontecendo, da conduta, da atitude de todas as pessoas é fundamental também para a higidez, para a correção daquele ato que está sendo praticado ali", explica.>

Novo endereço>

A mudança de endereço do Comércio para a Paralela atinge as unidades da 1ª instância da Justiça do Trabalho em Salvador (Varas do Trabalho, Secretaria de Execução, Centro de Conciliação de 1º Grau e Coordenadoria de Atendimento ao Público) e a Ouvidoria. Inicialmente, as audiências serão telepresenciais e a população poderá acessar o novo prédio para obter informações sobre processos. No entanto, o retorno das audiências presenciais vai acontecer a partir do dia 7 de julho (veja o cronograma no final do texto). >

O presidente do TRT-BA, desembargador Jéferson Muricy, realiza na segunda (30), às 11 horas, a solenidade de início do funcionamento da nova sede. Todas as unidades que mudarem nessa fase ficarão instaladas na Torre 1 do Fórum, nomeada Torre Juiz Antônio Carlos Araújo de Oliveira. Até o final do ano haverá a mudança das unidades administrativas e da 2ª instância, que hoje funcionam em Nazaré, para a Torre 2 do Fórum na Paralela.>

Para orientar os usuários sobre o funcionamento do Fórum 2 de Julho, que vai funcionar na Rua Ivonne Silveira, 248, Paralela, próximo ao metrô do Imbuí, o Tribunal criou uma página de internet com informações úteis. No link: “Como Chegar” é possível ver as linhas de ônibus disponíveis, pontos de referência e formas de mobilidade. O acesso de pedestres ao novo Fórum poderá ser feito a partir das 7h30, pela recepção principal, na Rua Ivonne Silveira (subindo a ladeira), ou pela entrada acessível, ao lado da Garagem G4, exclusiva para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.>

No que diz respeito a estacionamento, o público externo poderá utilizar a Garagem G4 (via marginal da Av Luís Viana Filho, n. 2.249), que contará com vagas para carros, motos e bicicletas, de segunda a sexta, das 7h, às 17h, a serem ocupadas de forma rotativa, com o apoio da equipe de segurança, até o limite da quantidade de vagas disponíveis. Inicialmente o uso será gratuito e, posteriormente, uma empresa cessionária administrará a garagem e cobrará pela utilização dos espaços. Quem chegar de carro, moto ou bicicleta deve estacionar na Garagem G4; utilizar o elevador até o térreo; passar pela recepção 2 (em frente ao restaurante); e seguir para a Torre 1.>

Veja o cronograma das audiências presenciais:>