BAIXO SUL

Unidade Básica de Saúde tem equipamentos furtados em Wenceslau Guimarães

Uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Wenceslau Guimarães, no baixo sul da Bahia foi invadida por criminosos na madrugada da última segunda-feira (13). Os suspeitos furtaram equipamentos da unidade, localizada na comunidade do Rio Preto.