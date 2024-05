CRIME

Suspeito de duplo homicídio em Mata Escura tem prisão preventiva decretada

O crime aconteceu na noite do último domingo (12)

Da Redação

Publicado em 14 de maio de 2024 às 20:01

Eliene e Peterson foram mortos a facadas no último domingo (12) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem acusado de matar duas pessoas a facadas no bairro de Mata Escura teve prisão preventiva decretada após audiência de custódia realizada na manhã desta terça-feira (14). As vítimas foram identificadas como Eliene de Jesus Santos, de 43 anos, e Peterson Santos Figueiredo, de 24.

O caso aconteceu na noite do último domingo (12) na Rua 1º de Agosto. O suspeito, identificado como Leandro da Silva Paixão, 29 anos, teria atacado três moradores da localidade com uma faca. As vítimas foram socorridas por vizinhos para unidades de saúde da região. Eliene e Peterson não resistiram. Já a terceira vítima foi socorrida para o Hospital Subúrbio onde está internada. Não há informações sobre o estado de saúde.

A reportagem teve acesso aos autos do processo. No documento, o policial que atendeu a ocorrência contou o que viu ao chegar no local. “O condutor deparou-se no local com bastante sangue e visualizou um indivíduo portando uma faca tipo peixeira, com o cabo preto, que ao avistar a viatura adentrou para uma residência; que o Condutor o chamou, quando o mesmo saiu de dentro da casa com uma faca na mão; que o Condutor pediu para o indivíduo descartar a faca e de imediato foi dado voz de prisão”, afirmou.

Após o crime, o acusado teria sido atacado por criminosos do bairro com pauladas e disparos de arma de fogo. Ele foi encaminhado para um hospital, onde está custodiado. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). Não há informações sobre a motivação do crime.