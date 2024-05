ATINGIDA PELOS DISPAROS

Mulher morre após troca de tiros em cidade no sudoeste da Bahia

Uma mulher de 39 anos, identificada como Rosana Lopes Porto, morreu após ser atingida durante troca de tiros, nesta segunda-feira (13), no distrito de Canabrava, na zona rural de Malhada, sudoeste da Bahia. Segundo informações preliminares, após uma discussão, um homem disparou contra o outro. Rosana foi atingida e não resistiu.

Policiais militares do 17º Batalhão da Polícia Militar (BPM) receberam a informação de que havia ocorrido disparos de arma de fogo em uma praça. Ao chegar no local, a equipe encontrou uma mulher que foi atingida pelos disparos.

Ela foi socorrida para o hospital, mas não resistiu. Um homem também foi atingido pelos disparos e socorrido até uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde do homem atingido.

A 1ª Delegacia Territorial (DT/ Guanambi) investiga a morte. As guias perícias e de remoção foram expedidas. As oitivas foram realizadas para esclarecer o motivo do crime e localizar o autor dos disparos.