CONFRONTO

Chefe do tráfico na Chapada é morto durante troca de tiros com a polícia

O líder de uma facção com atuação na região da Chapada Diamantina foi morto durante confronto com a Polícia Militar nesta nesta sexta-feira (10), na cidade de Andaraí.

Ações de inteligência, com o suporte do cão farejador K9 Pandora, levaram os policiais até a Rua Ribimba. No local, o líder da organização criminosa e comparsas atiraram contra as equipes.