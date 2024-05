HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em via pública de Pirajá

Um homem foi morto em uma via pública do bairro de Pirajá, na capital baiana, na tarde desta quinta-feira (9). Policiais militares foram acionados para averiguar a informação de um homem vítima de disparos de arma de fogo na Rua Oito de Novembro, do bairro.