JUAZEIRO

Líder de terreiro é morto na Bahia

O crime aconteceu no bairro do Tabuleiro, na última terça-feira

A Delegacia de Homicídios (DH/Juazeiro) investiga a morte de Fredson Vieira da Silva, 54 anos, vítima de disparos de arma de fogo, na última terça-feira (7). Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu no bairro do Tabuleiro, em Juazeiro, norte da Bahia.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Samu para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Guias de remoção e perícias foram expedidas e poderão, juntamente com a investigação, contribuir com a elucidação do crime, bem como a identificação e localização do autor.