SALVADOR

Jovem é morto a tiros em São João do Cabrito

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros no bairro de São João do Cabrito. O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (9). Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Ítalo Santos de Jesus.

As guias para remoção e perícia foram expedidas e as circunstâncias, autoria e motivação do crime serão apuradas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).